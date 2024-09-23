Cochin Shipyard समेत ये 3 Defence Stock कम वक्त में भरेंगे आपकी झोली!

तीन डिफेंस स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ये कहना है Choice Broking के टेक्निकल रिसर्च और एल्गो के प्रेसिडेंट कुनाल वी. परार का, उनका मानना है कि इन तीन डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है और अब ये बाउंसबैक के लिए तैयार हैं।

Garden Reach Shipbuilders & Engineers

Choice Broking का कहना है कि इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर अपने पिछले निचले स्तर पर सपोर्ट ले चुका है, जो संभावित उछाल का संकेत दे रहा है। इसके अलावा ये 'बुलिश एंगुल्फिंग' कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा है, जो संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत है। अभी फिलहाल स्टॉक 1,819 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका टारगेट ₹2,000-2,230 दिया गया है और साथ ही स्टॉप लॉस ₹1,670 की सलाह है।

Garden Reach Shipbuilders ने अपने 100-दिन के Exponential Moving Average (EMA) पर सपोर्ट पाया है, जो रिबाउंड की संभावना को मजबूत करता है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर, RSI भी 30 मार्क पर मजबूत बना हुआ है, जो स्टॉक में सकारात्मक मोमेंटम का सुझाव देता है।

Cochin Shipyard

कुनाल वी. परार का कहना है कि डेली चार्ट पर स्टॉक अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज पर मजबूत सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, जो संभावित उछाल का संकेत देता है। इस स्टॉक का 61.80%फिबोनाच्ची रिट्रेसमेंट स्तर पर मजबूत सपोर्ट है, जो ₹1,580 पर स्थित है, जिससे रिबाउंड की संभावना और बढ़ती है। फिलहाल स्टॉक का भाव 1,843 रुपए प्रति शेयर है। वहीं इसका टारगेट ₹2,010-2,280 प्रति शेयर तय किया है, इसके साथ ही स्टॉप लॉस ₹1,630 की सलाह है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने भी अपनी गिरती हुई ट्रेंडलाइन को तोड़ा है, जो स्टॉक में सकारात्मक मोमेंटम का संकेत देता है।

BEML

दैनिक चार्ट पर स्टॉक ने अपने 200-डे के Exponential Moving Average पर सपोर्ट पाया है, जो संभावित उछाल का संकेत देता है। 'Bullish Harami' कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। फिलहाल स्टॉक 3,817 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका टारगेट ₹3,890-4,150 रुपए दिया गया है। इसके साथ ही ₹3,540 रुपए के स्टॉप लॉस की सलाह दी गई है।

स्टॉक एक प्रमुख हॉरिजेंटल ट्रेंडलाइन पर सपोर्ट बनाए हुए है, जो रिबाउंड का सुझाव देता है। दैनिक मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने भी सकारात्मक डाइवर्जेंस प्रदर्शित किया है, जो बेहतर मोमेंटम को उजागर करता है।

