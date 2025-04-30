Watermelon Test: गर्मियों में तरबूज खाने के बड़े फायदे हैं। यह मीठा, हाइड्रेटिंग और गर्मी के दिनों में ठंडक पाने का सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन जैसे-जैसे इस फल की मांग बढ़ती है, वैसे-वैसे इसमें मिलावट का जोखिम भी बढ़ता है।

तरबूज को ज़्यादा लाल, रसीला या ताज़ा दिखाने के लिए, कुछ फल विक्रेता केमिकल या कलर का भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए खतरा और कुछ स्थिति में जानलेवा भी हो सकता है।

आज जो तरबूज खा रहे हैं वो असली है या नकली इसको जांचने के लिए आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे यह पता कर सकते हैं कि आप जो तरबूज खा रहे हैं वो असली है या फिर नकली। चलिए जानते हैं।

वाटर टेस्ट करें

तरबूज के लाल गूदे में एक टुकड़ा निकालें और इसे एक गिलास पानी में मिलाएं। अगर पानी का रंग तुरंत बदल जाता है या लाल हो जाता है, तो हो सकता है कि इसमें कलर मिला हुआ है। नैचुरल तरबूज पानी में कलर नहीं छोड़ेता है।

तरबूज के गूदे का कलर देखें

तरबूज का गूदा नैचुरल, गहरा गुलाबी या लाल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। अगर रंग बहुत ज्यादा गहरा है, तो यह एक ख़तरे की निशानी हो सकती है। नैचुरल तरबूज के कलर में भी कुछ असमानता होती है - अगर यह बहुत ज्यादा ही सही है, तो फिर शक किया जा सकता है।

कॉटन (रुई) बॉल टेस्ट

एक टुकड़ा काटें और लाल हिस्से पर गीले कॉटन बॉल को धीरे से दबाएं। अगर उस पर कोई गुलाबी या लाल दाग दिखाई देता है, तो यह एक बड़ा संकेत है कि उसमें कलर मिलाया गया है। नैचुरल तरबूज का रस साफ होता है, रंगा हुआ नहीं।

तरबूज के बीच को देखें

असली तरबूज के बीज काले या भूरे रंग के होते हैं, जो किस्म पर निर्भर करता है। अगर आपको लाल या गुलाबी बीज मिलते हैं, तो यह कुछ ठीक नहीं है। जब तरबूज के गूदे के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो कभी-कभी कलर बीजों में मिल सकता है।

तरबूज का स्वाद

एक ताजा तरबूज रसीला, मीठा और थोड़ा दानेदार होना चाहिए। अगर इसका स्वाद मेटल जैसा, कड़वा या बस अजीब लगता है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है।