Dividend PSU Stock: महारत्न पीएसयू स्टॉक Indian Oil Corporation Ltd ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का शेयर आज 1% चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और मार्च तिमाही में कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है?

IOC Q4 FY25 Results

Q4 में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू QoQ आधार पर 0.5% बढ़कर 1,94,967.02 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 1,93,899.50 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट QoQ आधार पर 153% बढ़कर 7,264.85 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 2,873.53 करोड़ रुपये था।

QoQ आधार पर देखें तो पीएसयू कंपनी का Ebitda 91% बढ़कर 13,572.46 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 7,116.60 करोड़ रुपये था।

IOC Dividend 2025

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि वो वित्त वर्ष 25 के लिए 30% का डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देगी।

IOC Dividend Record Date

कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने बताया कि वो इसकी जानकारी बाद में देगी।

IOC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 7 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 5 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 2.40 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2022 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया है।

IOC Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.58% या 2.15 रुपये की तेजी के साथ 137.90 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.08% या 1.47 रुपये की तेजी के साथ 137.25 रुपये पर बंद हुआ।

IOC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने के दौरान शेयर 3.5 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 63 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 144 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।