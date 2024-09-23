scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसGold Rate: सोने के दामों में आने वाला है बंपर उछाल?

Gold Rate: सोने के दामों में आने वाला है बंपर उछाल?

इस बार के फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। खास बात है कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद दाम ​जितना घटा था अब वो उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 23, 2024 11:09 IST
Gold-Silver Price
Gold-Silver Price

इस बार के फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। खास बात है कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद दाम ​जितना घटा था अब वो उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बावजूद जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग रिकॉर्ड बनाएगी। 

advertisement

दरअसल देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2 फीसदी प्रति ग्राम बढ़े हैं। जिसके बाद ये 74 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के पार हो गया है। आयात शुल्क घटने से विदेश से सोना मंगाना आसान हो गया। अनुमान है कि इस बार त्योहारी सीजन में सोने की मांग 30 फीसदी बढ़ सकती है। बजट में गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद अगस्त में भारत का सोने का आयात तीन गुना से ज्यादा बढ़ा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से आयात में आई इस तेजी को समझें तो अगस्त में मासिक आधार पर आयात 84 हजार 453 करोड़ रुपए रहा है। जबकि जुलाई में 26 हजार 276 करोड़ रुपए के गोल्ड का देश में आयात किया गया था। 

त्योहारी सीजन

इस तेजी की बड़ी वजह त्योहारी सीजन की संभावित मांग है। इसके बाद दिसंबर तक देश में होने वाली 42 लाख शादियां भी सोने की मांग को बढ़ाने का काम करेंगे। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इन शादियों में करीब साढ़े 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस खर्च का सबसे ज्यादा हिस्सा जिन 3 प्रमुख सेक्टर्स के नाम रहेगा उनमें गोल्ड ज्वैलरी भी शामिल है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में आधा फीसदी कटौती के फैसले से डॉलर कमजोर हुआ है। ऐसे में सोने समेत दूसरे असेट क्लॉस की अचानक से चमक बढ़ गई है। जिससे लोग ज्वेलरी के साथ सोने के सिक्के और छड़ खरीदना चाहते हैं। 

ETF गोल्ड

देश के शेयर बाजारों से भी निवेशक कुछ पैसा निकालकर सोने में खरीद कर रहे हैं जिससे बाजार में करेक्शन आने पर वो निवेश का हिस्सा सोने के तौर पर सेफ रख सकें। सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी निवेश बढ़ा है। देश में ETF गोल्ड में नेट इनफ्लो जुलाई में जून के मुकाबले 80 फीसदी बढ़कर 13 हजार 400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ईटीएफ में फरवरी 2020 के बाद साढ़े चार साल का ये सबसे बड़ा मासिक निवेश है। 

आरबीआई के मुताबिक सोने में निवेश का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। अगस्त तक RBI ने 8.2 टन सोना खरीदा और बैंक की सालभर की खरीद 44.3 टन हो गई। ये दो साल में सबसे ज्यादा खरीदारी रही है जिससे आरबीआई के पास कुल सोना 849 टन हो चुका है। यानी आम लोगों से लेकर RBI तक हर जगह देश में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 23, 2024