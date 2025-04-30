scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारमहीने भर में दिया 50% से ज्यादा रिटर्न, ₹100 से कम वाले शेयर ने किया मालामाल

Multibagger Penny Stock: आर्टिकल में हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसमें एक महीने में 50 फीसदी की तेजी आई है। इस शेयर ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 30, 2025 17:49 IST
Multibagger Penny Stock:

Multibagger Penny Stock: निवेशकों को लगता है कि शेयर बाजार में केवल महंगे शेयर ही मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे छोटे शेयर होते हैं जिन्होंने कम समय में निवेशकों को ब्लूचिप्स स्टॉक की तुलना में अच्छा रिटर्न दिया है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे ही ₹100 से कम वाले शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को 1 महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

हम Aayush Wellness Ltd के बारे में बात कर रहे हैं। इस शेयर की कीमत 100 रुपये से कम है और शेयर ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 30 अप्रैल 2025 के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का स्टॉक (Aayush Wellness Ltd Share) 1.99 फीसदी की तेजी के साथ ₹88.68 के भाव पर बंद हुआ। जबकि, मंगलवार को कंपनी के शेयर (Aayush Wellness Ltd Share Price) ₹86.95 पर बंद हुए थे।  

निवेशकों को किया मालामाल

Aayush Wellness Ltd ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। BSE Analytics के अनुसार स्टॉक ने दो साल में 5891.89 फीसदी का रिटर्न दिया है। अप्रैल 2023 में इस शेयर की कीमत ₹1.50 थी, जो अब ₹88 हो गई है। अगर किसी निवेशक ने 2023 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 57 लाख रुपये से ज्यादा होती। 

इस शेयर ने एक महीने में 50 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज निवेश की वैल्यू 1.50 लाख रुपये से ज्यादा होती। इसका मतलब है कि निवेशकों को एक महीने में ₹50,000 से ज्यादा का मुनाफा होता। 

निवेशकों को मिला स्टॉक स्प्लिट और बोनस का गिफ्ट

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने साल 2024 में निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और बोनस शेयर (Bonus Share) का तोहफा दिया है। 

कंपनी ने अगस्त 2024 में 1:10 रेश्यो से स्टॉक स्प्लिट किया था। इसमें शेयरों की फेस वैल्यू ₹10 से बदलकर ₹1 हो गई। इसके अलावा कंपनी ने मार्च 2025 में निवेशकों को ‌₹0.01 का अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) दिया। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Aayush Wellness Ltd Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक शेयर में बीते दो हफ्तों में 22 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, एक महीने में शेयर 58.07 फीसदी चढ़ गया है। हालांकि, 2025 में (YTD आधार) पर शेयर में 27 फीसदी की गिरावट आई है। 

एक साल में शेयर में 417 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, दो साल में स्टॉक ने 5800 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया हैं। पांच साल में भी शेयर ने 547.36 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

Aayush Wellness Ltd का मार्केट-कैप करोड़ रुपये है। शेयर का 52-वीक हाई ₹138.24 जो दिसंबर 2024 में टच हुआ था। स्टॉक का 52-वीक लो ₹14.63 है, जो मार्च 2024 में टच हुआ था।  
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 30, 2025