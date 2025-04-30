scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगमई या जून, कब आएगी किस्त? आपको मिलेगा लाभ या नहीं? यहां जानें हर सवाल का जवाब

PM Kisan Yojana के लाभार्थियों को योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि योजना की अगली किस्त कब आएगी और क्या इस किस्त का लाभ आपको मिलेगा या नहीं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 30, 2025 17:30 IST
PM Kisan
PM Kisan 20th Installment

PM Kisan 20th Installment: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजना शुरू की है। इन योजनाओं में से मुख्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) है। यह योजना किसानों के बीच काफी पॉपुलर है। इस योजना में किसानों को किस्तों में आर्थिक लाभ मिलता है। अभी योजना के लाभार्थी किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan 20th Installment) का इंतजार कर रहे हैं। 

हम आपको नीचे बताएंगे कि योजना की अगली किस्त कब आने वाली है और इसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं। 

कब आएगी किस्त की राशि? (PM Kisan 20th Installment Date)

पीएम किसान योजना में हर तीन महीने के बाद किस्त की राशि जारी होती है। सरकार ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) 25 फरवरी 2025 को जारी की थी। ऐसे में अगली किस्त मई के अंत या फिर जून में आ सकती है। हालांकि, अभी 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं हुई है। 

किस्त का लाभ पाने के लिए तुरंत करें ये काम

सरकार ने पीएम किसान योजना के नियमों (PM Kisan Yojana Rule) को सख्त कर दिया है। कई लोग फर्जीवाड़ा करके योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में सरकार ने उनपर नकेल कसना शुरू कर दिया है। जो लोग गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे, सरकार ने उन्हें लाभार्थी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) से बाहर कर दिया है। इसके अलावा किस्त का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 

जो किसान ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं करते हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, इन दोनों काम को पूरा करने का प्रोसेस काफी आसान है। किसान पीएम किसान की वेबसाइट या ऐप पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

वहीं, जमीन का सत्यापन करने के लिए किसान को अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स को पीएम किसान की साइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद अधिकारी जमीन का फिजिकल इन्सपेक्शन करेंगे। सब सही होने के बाद किसान का नाम लाभार्थी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 

आपको मिलेगा लाभ या नहीं? 

अगर आपने योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवा लिया है और आप अभी भी कन्फ्यूज हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं तो आप अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

लाभार्थी लिस्ट में नाम चेक करने (How to check name in Beneficiary List?) के लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां बेनिफिश्यरी लिस्ट (Beneficiary List) के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब सभी जरूरी डिटेल्स भरें। इसके बाद बेनिफिश्यरी लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट में अपना नाम चेक करें।  

पीएम किसान योजना के बारे में (About PM Kisan Yojana)

पीएम किसान योजना के जरिये सरकार कमजोर वर्ग के किसान को आर्थिक लाभ देती है। इस योजना में सरकार सालाना ₹6,000 का लाभ देती है। यह राशि किसानों को किस्तों में मिलती है। हर साल सरकर तीन किस्त जारी करती है।

हर किस्त में किसान के बैंक अकाउंट में ₹2,000 आते हैं। इस योजना की खास बात है कि योजना का लाभ डायरेक्ट किसान को मिलता है। इसमें बिचौलिये की कोई भूमिका नहीं होती है। 

