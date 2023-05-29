ICICI लोम्बार्ड में 4% हिस्सेदारी बढ़ाएगा ICICI बैंक, बोर्ड ने दी मंजूरी

ICICI Bank ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। रविवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बैंकनेकहा कि वो इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 4% बढ़ाएगी। हालांकि ICICI बैंक की पहले ही ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 48.02% हिस्सेदारी है।

फाइलिंग में कहा गया है कि ICICI बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है। गौरतल है कि रिजर्व बैंक पहले ही गाइडलाइंस बना चुका है कि कोई बैंक अपनी इंश्योरेंस सब्सियडिरी में या तो 30% हिस्सा रख सकता है या फिर 50% से ज्यादा रख सकता है।

हालांकि ICICI बैंक के इस प्रस्ताव से पहले रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसमें बैंक ने सब्सिडियरी HDFC लाइफ इंश्योरेंस और HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा बढ़ाई थी।

इस फैसले के बाद ICICI Lombard के शेयर में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।