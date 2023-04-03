Brightcom Group के शेयर में क्या करें?

एक ऐसा स्टॉक जिसकी कंपनी पर एक रुपये का भी कर्ज नहीं है और तो और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व मौजूद है। वहीं क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से देखें या फिर ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स शानदार रहे हैं। इसके बावजूद BRIGHT COMM के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? निवेशकों में जबरदस्त कंफ्यूजन और डर का माहौल क्यों? वहीं दूसरी ओर FIIs उल्टी गंगा बहाकर जमकर खरीदारी क्यों कर रहे हैं? एक तरफ बुल्स, इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक फिर से 108 के लेवल तक पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर बियर्स की मानें तो इस शेयर में अभी असली गिरावट आनी बाकि है और ये शेयर 10 के भी नीचे जाएगा? ऐसे में निवेशक क्या करें? ठहरे, रुके या निकले? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे लेकिन उससे पहले समझ लीजिए इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स...

कंपनी की बैलेंसशीट को पढ़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी पर एक रुपये का भी कर्ज नहीं है। कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो Brightcom Group के पास 6 हजार करोड़ की संपत्ति है। इसके रिजर्व की बात की जाए तो इस कंपनी के पास 5 हजार करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है। अगर प्रमोटर की बात की जाए तो इस कंपनी में हिस्सेदारी करीब 18% होल्डिंग है। पहले ये होल्डिंग करीब 40 प्रतिशत थी तो अब घट गई है।

वहीं स्टॉक की चाल पर नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में ये शेयर 14 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। एक महीने में 28% तक नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में 55 प्रतिशत तक गिरावट आ चुकती है और वहीं एक साल में 83 प्रतिशत तक गिर चुका है ये शेयर... लेकिन..लेकिन अगर 5 साल का नजरिया देखेंगे तो 512 प्रतिशत का दमदार रिटर्न दे चुका है। लेकिन सवाल वहीं - क्या फिर दौड़ेगा शेयर?

अब इसके रिजल्ट्स पर नजर डालें तो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट 66 प्रतिशत बढ़कर 544 करोड़ रहा। वहीं 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,865 करोड़ का रेवेन्यू है। हर लिहाज से बेहतर रिजल्ट्स... तो फिर परेशानी क्या है? आखिर शेयर में गिरावट क्यों आ रही है? मार्केट एक्सपर्ट संतोष कहते हैं कि कैश फ्लो को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि पैसा जा कहां रहा है। वहीं दूसरी बड़ी वजह है प्रोमटर्स ने 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी घटाकर 18% कर दी है।

अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? आखिर क्या ये पैनी स्टॉक वापस मल्टीबैगर रिटर्न देगा? और इस स्टॉक पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए? तो मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह का कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं लगते हैं। SEBI ने भी कंपनी की फाइनेंशियल डाटा के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है। ऐसे में इस स्टॉक की खरीदारी से बचना चाहिए और आपकी खरीद की कीमत से शेयर उठता है तो तुरंत बेचकर निकल जाना चाहिए।

कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी मीडिया एडवरटाइजिंग कंपनी है। इसकी करीब 22 देशों में मौजूदगी हैं। इसके ग्राहक भी बड़े-बड़े हैं। Airtel, British Airways, Coco Cola, Hyundai, ICICI Bank, Maruti Suzuki हैं।