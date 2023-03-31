अब कौन सा स्टॉक खरीदें? अगले साल के लिए एक्सपर्ट्स ने चुनें 20 शेयर

घरेलू इक्विटी बाजार में जारी गिरावट के बीच निवेशकों के रिटर्न नेगेटिव हो रहे हैं। ऐसे में दलाल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने सभी सेक्टरों के चुनिंदा शेयरों को चुना है। वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत से बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स BSE सेंसेक्स में 1.6 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 महीने शेयरों के लिए पिछले 12 महीनों के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहेंगे।

advertisement

मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है कि घरेलू इक्विटी बाजार FY24 में डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। Green Portfolio PMS के स्मॉलकेस मैनेजर और को-फाउंडर दिवाम शर्मा का कहना है कि हम वित्त वर्ष 2024 के आखिरी तक सेंसेक्स और निफ्टी में 15 प्रतिशत की रैली की उम्मीद करते हैं। IT, फार्मास्यूटिकल्स, FMCG और ऑयल एंड गैस के इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिवाम शर्मा को Piramal Pharma, Titagarh Wagons, Valiant Organics और SP Apparels जैसे नाम पसंद हैं। इनमें से कुछ नामों को महंगाई-इनपुट लागत में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट मांग में कमी के चलते कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है।

वित्त वर्ष 2023 में मार्च महीने के आखिरी तक व्यापक बाजारों ने लार्ज कैप ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जहां BSE मिडकैप इंडेक्स 2 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया, उसी दौरान BSE स्मॉलकैप इंडेक्स 6 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। दिवाम शर्मा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24 में ब्रोडर मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशन में छूट है।

ICICI Prudential AMC के हेड-PMS आनंद शाह ने कहा, "हम मानते हैं कि अगले 12 महीने पिछले 12 महीनों से बेहतर होंगे। यहां से, हम एक ऐसे चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां चीन की विकास दर में तेजी लौटेगी, यूरोप में एनर्जी की कीमत में नरमी आई है और यूरोप में मंदी की आशंका काफी कम हो गई है। आज, भले ही अमेरिका में मंदी का असर हो, फेड के पास अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने का मौका है। साथ ही, अमेरिका में किसी भी तरह की मंदी, भारत को कमोडिटी की कम कीमतें और कम ब्याज दरों का फायदा कराएगी। वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में बाजार स्थिर होने से पहले अस्थिर और अनिश्चित रहेगा और ऐसे मौके पर इस अस्थिरता का इस्तेमाल करके निवेश करना चाहिए।

Swastika Investmart के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा कि अगर कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना नहीं होगी, तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे और संभावित रूप से करीब 19,000 और 64,000 के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। FY24 की दूसरी छमाही में, अगर बाजार में तेजी रहती है, तो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 21,000 और 71,000 के स्तर को पार करने की संभावना है।

advertisement

Swastika Investmart के रिसर्च हेड संतोष मीणा के मुताबिक FY24 में लार्ज कैप बास्केट से Larsen and Turbo (L&T), State Bank of India (SBI), Mahindra & Mahindra (M&M) वहीं मिडकैप से Federal Bank और Thermax जैसे शेयरों में फायदा पहुंचाने की क्षमता है।

Wright Research के फाउंडर सोनम श्रीवास्तव ने अगले 1 साल के लिए Coal India, Schaeffler India, Policybazaar, L&T Technology Services और Poly Medicure का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी ओर Prabhudas Lilladher के रिसर्च हेड अमनिश अग्रवाल Havells India, RIL, ABB, Max Healthcare, ICICI Bank, HUL और Titan पर बुलिश हैं।