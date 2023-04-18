सेंसेक्स 184 अंक गिरा, निफ्टी 17,660 पर बंद हुआ, यस बैंक 10% चढ़ा; टाटा केम में 6% की गिरावट



घरेलू इक्विटी बाजारों में आज फिर गिरावट देखी गई। कारोबारी सत्र के दौरान मंदडिय़ों का पलड़ा भारी रहा। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 183.74 अंक गिरकर 59,727.01 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 46.70 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 17,660.15 अंक पर आ गया। डेली चार्ट पर, निफ्टी 100-ईएमए को बनाए रखने में कामयाब रहा है, जो वर्तमान में 17,625 के आसपास है। पिछले दो दिनों में निफ्टी ने अच्छी मुनाफावसूली देखी है, 17,600-17,550 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, च्वाइस ब्रोकिंग में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अमेया रणदिवे सीएमटी, सीएफटीई ने कहा कि अगर यह स्तर बना रहता है तो हम 17,850-17,900 तक की हल्की रिकवरी देख सकते हैं।

advertisement

निफ्टी 50 पैक में, पावर ग्रिड सबसे बड़ी गिरावट के रूप में उभरा, जो 2 प्रतिशत से अधिक गिर गया। अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी एंटरप्राइजेज भी 2 फीसदी नीचे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन कंपनी, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो में भी एक-एक फीसदी की गिरावट आई।

पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद डिविस लैब्स ने 3 प्रतिशत की छलांग लगाई। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, विप्रो और नेस्ले इंडिया ने 2 फीसदी की छलांग लगाई।

मंगलवार को बीएसई में कुल 3,653 शेयरों का कारोबार हुआ, जिनमें से 1,910 लाभ के साथ बंद हुए। सत्र के अंत में 1,623 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन के दौरान कुल 249 शेयरों में अपर सर्किट लगा, जबकि 114 शेयरों में लोअर सर्किट लगा।

इसके विपरीत, यस बैंक ने शनिवार को अपनी मार्च 2023 तिमाही की आय से पहले लगभग 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 16.48 रुपये पर पहुंच गया। निचले स्तर की खरीदारी से शोभा करीब 8 फीसदी चढ़ा, जबकि ग्रेफाइट इंडिया 7 फीसदी चढ़ा। दिन के लिए इरकॉन इंटरनेशनल और ल्यूपिन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।