Electric Vehicle Subsidy: ऑटो कंपनियों को केंद्रीय मंत्री गडकरी दो टूक, सब्सिडी होगी खत्म !

Ankur Tyagi
Sep 5, 2024
Multibagger metal stock: दो दिन में 32% भागा ये स्टॉक

ये मल्टीबैगर स्टॉक पिछले दो सेशन में 32 परसेंट भाग चुका है, जी हां इस स्टॉक का नाम है Rama Steel Tubes। 3 सितंबर को ये शेयर 10.52 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर ने आज ट्रेडिंग सत्र में 13.85 रुपये तक का उच्च स्तर छुआ, जो मंगलवार से अब तक करीब 31.65% की बढ़त है। ये स्टॉक तीन सालों में 330% और पांच सालों में 1715% तक बढ़ चुका है। मल्टीबैगर स्टॉक की इस रैली के पीछे दो प्रमुख खबरें है। 

खबरें क्या हैं?

3 सितंबर को, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने 31 अगस्त, 2024 को 'रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कंपनी का गठन किया है, और 2 सितंबर, 2024 को कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

4 सितंबर को बीएसई पर रामा स्टील के शेयर 10.17% बढ़कर 11.59 रुपये पर बंद

रामा स्टील ने बताया कि नई कंपनी रक्षा उपकरण, हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और संबंधित सैन्य और सुरक्षा हार्डवेयर के क्षेत्र में व्यापार करेगी। इस खबर के बाद, 4 सितंबर को बीएसई पर रामा स्टील के शेयर 10.17% बढ़कर 11.59 रुपये पर बंद हुए।

आज क्या ऐलान किया?

कंपनी ने घोषणा की कि उसने ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ साझेदारी की है, जो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स और सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स की आपूर्ति करेगा, और भविष्य में डुअल-एक्सिस ट्रैकर्स के लिए विस्तार की योजना है। कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष स्टील स्ट्रक्चर्स और ट्रैकर ट्यूब्स विकसित करेगी।

वॉल्यूम

आज बीएसई पर कंपनी के 3.89 करोड़ शेयरों का उच्च वॉल्यूम रहा, जो 51.19 करोड़ रुपये के टर्नओवर के बराबर था। बीएसई पर कंपनी का बाजार मार्केट कैप 2,059 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी हॉट रोल्ड कॉइल, होलो सेक्शन, जी.आई पाइप, सीआर पाइप, पोल्स, एम.एस पोल्स, स्टील ब्ला और ट्यूब्स होलो सेक्शन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

