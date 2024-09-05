scorecardresearch
Noida-Greater Noida में तुरंत घर खरीद लो, वरना महंगा पड़ेगा!

अगर आप नोएडा में प्लॉट या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी कदम उठाइये वरना कही देर न हो जाए। दरअसल नोएडा प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है, जिससे नोएडा में जमीन की कीमत आसमान छूने वाली है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 12:27 IST
नोएडा में जमीन की कीमत आसमान छूने वाली है।

अगर आप नोएडा में प्लॉट या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी कदम उठाइये वरना कही देर न हो जाए। दरअसल नोएडा प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है, जिससे नोएडा में जमीन की कीमत आसमान छूने वाली है। खबरों की मानें तो नोएडा प्रशासन सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगले एक से दो महीने में नए सर्किल रेट लागू हो सकते हैं। जिससे घर खरीदारों को नोएडा में रजिस्ट्री करवाना महंगा पड़ेगा।

सर्किल रेट कितना बढ़ने की संभावना?

मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट बढ़ने वाले हैं। इसे लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन की मीटिंग जारी है। प्रशासन ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। अगले एक से दो महीने में जमीन और फ्लैट के सर्किल रेट में 20-25 प्रतिशत का इजाफा होने की संभावना है। हालांकि इसकी अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। हालांकि सर्किल रेट बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी महंगी हो जाएगी। जिससे होम बायर्स को ज्यादा पैसा चुकाना होगा।

कब से नहीं बढ़े सर्किल रेट?

नोएडा में 2015 के बाद से सर्किल रेट की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। साल 2019 और 2022 में सर्किल रेट बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आंकड़ों की मानें तो अगले एक साल में 63 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है। ऐसे में अगर सर्किल रेट 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, तो 1000 स्क्वायर फुट फ्लैट पर रजिस्ट्री का खर्च 75 हजार तक हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्किल रेट 20-25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है

आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी से जमीन आवंटन की दरों पर रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही लंबे समय से किसानों से जमीन अधिग्रहण के दौरान उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का भी ब्यौरा मांगा गया। इन सभी रिपोर्ट के आधार पर नोएडा का नया सर्किल रेट चुना जाएगा। सर्किल कितना बढ़ेगा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्किल रेट 20-25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

