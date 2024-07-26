आख़िर क्यों किए मोदी सरकार ने बजट 2024 में बड़े इक्विटी टैक्स में बदलाव…..
आजतक के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि LTCG में बढ़ोतरी का उद्देश्य बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि विभिन्न एसेट क्लास में टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ और सरल बनाना था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में शेयर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से लाँग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) के फैसले ने गरमागरम बहस छेड़ दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 महीने से कम समय के लिए रखे गए स्टॉक पर levy tax को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसके अलावा, अक्टूबर से लागू होने वाली, इक्विटी विकल्पों पर सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ेक्शन टैक्स (STT) को बढ़ाकर 0.1% और वायदा पर 0.02% कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनका तीसरा कार्यकाल बुलंद फैसलों से चिह्नित होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कठोर, अलोकप्रिय, लेकिन आवश्यक विकल्प चुनने के अपनी सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करने का एक और उदाहरण हो सकता है।
आजतक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आजतक के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि LTCG में बढ़ोतरी का उद्देश्य बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि विभिन्न एसेट क्लास में टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ और सरल बनाना था। उन्होंने 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन की तुलना की, जिसमें विभिन्न उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (VAT) शामिल हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "सोने, संपत्ति और स्टॉक के साथ अलग-अलग ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग को एक ही उपचार मिलना चाहिए। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक होमवर्क किया कि दर सभी परिसंपत्तियों पर राजस्व-तटस्थ और समान हो। LTCG टैक्स केवल इक्विटी के लिए उठाया गया था, लेकिन हमने पूंजीगत लाभ पर छूट भी बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी,”।
Also Read: SJVN की नई परियोजनाएं, शेयर बाजार में उछाल
LTCG Tax की दर
23 जुलाई की घोषणा के बाद, LTCG टैक्स की दर अब सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी, रियल एस्टेट, सोना, ईटीएफ, ऋण म्यूचुअल फंड, बांड और आरईआईटी के लिए संरेखित हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें शेयर बाजार में बुलबुला बनता नहीं दिख रहा है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने मीडिया को आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में LTCG को और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। साथ ही बताया कि LTCG का 88% मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों से आता है।
Kranti Bathini, WealthMills Securities Director of Equity Strategy
कई विश्लेषक टैक्स को तर्कसंगत बनाने का समर्थन करते हैं। क्रांति बथिनी जो WealthMills Securities में Director of Equity Strategy हैं उनका कहना है कि, "वैश्विक स्तर पर, अधिकांश क्षेत्राधिकार दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के बीच अंतर नहीं करते हैं। भारत के विपरीत, अधिकांश देश सभी परिसंपत्ति वर्गों पर समान रूप से कर लगाते हैं। भारत का 12.5% का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर अभी भी काफी प्रतिस्पर्धी है।"
Capitalmind के Founder और CEO Deepak Shenoy
Capitalmind के Founder और CEO Deepak Shenoy ने इक्विटी के लिए पूंजीगत लाभ कर दरों में बढ़ोतरी पर कुछ निराशा स्वीकार की, लेकिन परिसंपत्ति वर्गों में समानता की सराहना की, जिससे स्पष्टता आई। उन्होंने बजट को दस में से सात की रेटिंग दी।
Dezerv के Co-founder Vaibhav Porwal
Dezerv के Co-founder Vaibhav Porwal ने कहा कि, "STCG और LTCG दरों के बीच बढ़ता अंतर दीर्घकालिक होल्डिंग्स को प्रोत्साहित करता है, जो टिकाऊ संपत्ति बनाने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह कदम विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में कराधान को मानकीकृत करता है, संभावित रूप से कई लोगों के लिए निवेश निर्णयों को सरल बनाता है।"
STCG और STT में बढ़ोतरी
बाजार में प्रचलित अटकलों को देखते हुए, STCG और STT में बढ़ोतरी उचित लग रही है। जनवरी 2023 के सेबी के आंकड़ों से पता चला कि दस में से नौ F&O ट्रेडर्स का पैसा डूब गया है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि वित्त वर्ष 2013 में 70% इंट्राडे व्यापारियों ने पैसा खो दिया, जिसमें 30 साल से कम उम्र के युवा व्यापारियों को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा। एसटीसीजी को 15% से बढ़ाकर 20% करने से दीर्घकालिक बाजार परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिल सकता है। STT में बढ़ोतरी का उद्देश्य डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना है। हालाँकि डेरिवेटिव हेजिंग के लिए होते हैं, उनका उपयोग अक्सर सट्टेबाजी के लिए किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उच्च खुदरा भागीदारी के संभावित जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि महत्वपूर्ण स्टॉक सुधार से खुदरा निवेशकों को काफी नुकसान हो सकता है।
Also Read: Tax परिवर्तनों पर टिप्पणियाँ सुनने के लिए तैयार, लेकिन वित्त विधेयक अभी संसद में है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय बजट 2024
केंद्रीय बजट 2024 से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, "एक महत्वपूर्ण स्टॉक सुधार के परिणामस्वरूप डेरिवेटिव बाजार में रिटेल निवेशकों को काफी नुकसान हो सकता है।" सीतारमण ने पहले संभावित प्रभावों की चेतावनी देते हुए रिटेल F&O ट्रेडिंग में अनियंत्रित वृद्धि के प्रति घरेलू वित्त पर आगाह किया था।
बाजार की अटकलों पर अंकुश
वायदा और विकल्प पर उच्च STT को बाजार की अटकलों पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में देखा जाता है। MojoPMS के Chief Investment Officer, Sunil Damania ने कहा, "डेरिवेटिव पर एसटीटी में वृद्धि वायदा और विकल्प बाजारों में सट्टेबाजी को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।"
Emkay Global
Emkay Global ने टिप्पणी की कि एसटीटी वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली है और इससे बाजार मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। Lotusdew Wealth and Investment Advisors के founder और CEO Abhishek Banerjee ने कहा कि, "चिंता यह है कि लोग बचत खो देंगे और इससे उनके उपभोग पैटर्न और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण पर असर पड़ेगा।" "यह एक व्यापक मुद्दा है, न कि केवल उत्तोलन का मुद्दा।"