SJVN की नई परियोजनाएं, शेयर बाजार में उछाल

शुक्रवार को SJVN के शेयरों में 13.3% की बढ़ोतरी हुई, जिससे इसकी कीमत ₹160 प्रति शेयर तक पहुँच गई। यह बढ़ोतरी कंपनी द्वारा एक बड़े सौर परियोजना अधिग्रहण की घोषणा के बाद आई। गुरुवार को, SJVN ने मिजोरम सरकार से डार्जो लुई पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एक इरादा पत्र प्राप्त करने की जानकारी दी, जो राज्य में इसका पहला उद्यम है।

डार्जो लुई पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट

डार्जो लुई पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता 2,400 मेगावॉट है, जिसे तुइपुई नदी की सहायक नदी डार्जो नल्लाह के पार प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹13,947.50 करोड़ है, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीय लागत शामिल हैं। यह परियोजना एक ऑन-स्ट्रीम क्लोज़-लूप पंपेड स्टोरेज सुविधा होगी, जिसमें आठ 300 मेगावाट यूनिट्स शामिल होंगे और यह सालाना 4,993.20 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है, मानते हुए कि संयंत्र की उपलब्धता 95% है। इस परियोजना के लिए, ऊपरी जलाशय में पानी पंप करने के लिए आवश्यक वार्षिक ऊर्जा 6,331.66 मिलियन यूनिट्स होने का अनुमान है। कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, परियोजना को 72 महीनों के भीतर पूरा करने की योजना है।

SGEL और AM ग्रीन अमोनिया के साथ समझौता

जून में, SJVN ने अपनी सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (SGEL) के माध्यम से AM ग्रीन अमोनिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, SGEL AM ग्रीन के हरे अमोनिया उत्पादन सुविधाओं का समर्थन करने के लिए 4.5 GW नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा। यह परियोजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक चरण में 1,500 मेगावाट की डिलीवरी की उम्मीद है।

AM ग्रीन अमोनिया होल्डिंग्स, जो ग्रीनको ग्रुप के संस्थापकों महेश कोली और अनिल कुमार चालामालसेटी द्वारा समर्थित है, दुनिया की सबसे बड़ी हरे अमोनिया उत्पादन सुविधाओं में से एक का विकास कर रही है। यह सुविधा एक मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की क्षमता के साथ शुरू होगी, जो 2030 तक पांच MTPA तक बढ़ेगी। पांच मिलियन टन हरे अमोनिया लगभग एक मिलियन टन हरे हाइड्रोजन के बराबर है।

SJVN का परिचय

SJVN, एक मिनी रत्न श्रेणी-I और शेड्यूल-A केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE), भारत सरकार के मंत्रालय की अधीनता में कार्य करता है। इसे 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। SJVN दोनों सरकारों और जनता द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व में है। 30 जून 2024 तक, भारत सरकार ने 59.92% हिस्सेदारी रखी, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 26.85% और शेष 13.23% सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।

शेयर बाजार में SJVN का प्रदर्शन

SJVN का शेयर बाजार में तेजी से बढ़ रहा है, जो महत्वपूर्ण ऑर्डर जीतने और रणनीतिक साझेदारियों द्वारा संचालित है। मार्च 2023 में शेयर की कीमत ₹30.40 थी, जो अब ₹155 पर पहुँच गई है, जिससे 410% की उल्लेखनीय वापसी हुई है।

क्या यह बढ़ोतरी स्थायी है?

SJVN के शेयरों में यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन क्या यह स्थायी होगी? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी की मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और बाजार में उसकी स्थिति इसे एक स्थायी विकल्प बना सकती है। हालांकि, कुछ चिंताएँ भी हैं। जैसे कि परियोजनाओं की समयसीमा और लागत में संभावित बढ़ोतरी , जो भविष्य में शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है।

SJVN के शेयरों में बढ़ोतरी ने इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया है, लेकिन यह आवश्यक है कि निवेशक इसके पीछे के कारणों और संभावित जोखिमों का ध्यान रखें। क्या आप इस शेयर में निवेश करने के लिए तैयार हैं, या आप इसके संभावित जोखिमों से चिंतित हैं?

इस समय, SJVN के शेयर में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है