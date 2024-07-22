scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबजट 2025#ModinomicsBudget2024: Nirmala Sitharaman आज संसद में Economic Survey पेश करेंगी

#ModinomicsBudget2024: Nirmala Sitharaman आज संसद में Economic Survey पेश करेंगी

बजट 2024: आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण के साथ-साथ रोजगार, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे पर डेटा प्रदान करता है।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2024 10:25 IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (22 जुलाई) को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी, जो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले होगा। सर्वेक्षण आर्थिक रिपोर्ट कार्ड (Economic Survey Report Card) के रूप में कार्य करेगा, जिसमें प्रदर्शन का आकलन और भविष्य के विकास का पूर्वानुमान लगाया जाएगा।

advertisement

आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है।

Also Read: #ModinomicsBudget2024: Economic Survey 2024 आज संसद में होगा पेश, GDP से लेकर महंगाई की जानकारी, बीते साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू होगा पेश

यह सर्वेक्षण रोजगार, जीडीपी बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति और बजट घाटे सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।

IMF ने 2024-25 में भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 7% किया

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय में जारी किया जाएगा जब IMF ने हाल ही में अपने वित्त वर्ष 25 के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो अप्रैल में 6.8% था।

IMF ने कहा, "भारत में बढ़ोतरी के पूर्वानुमान को भी इस वर्ष संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें 2023 में बढ़ोतरी के लिए किए गए संशोधनों और निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं को दर्शाया गया है।" जून में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी बढ़ोतरी भविष्यवाणी को 7% से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया। RBI का मानना ​​है कि भारत निरंतर आधार पर 8% जीडीपी बढ़ोतरी पथ पर आगे बढ़ेगा, जिसे GST जैसे मूलभूत आर्थिक परिवर्तनों का समर्थन प्राप्त होगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "यदि आप पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा दर्ज की गई औसत बढ़ोतरी को देखें, तो औसत 8.3 प्रतिशत आता है और चालू वर्ष के लिए हमने 7.2 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।" 

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक बढ़ोतरी का 18.5% उत्पादन किया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि सात या आठ साल पहले यह काफी कम थी। उन्होंने कहा कि IMF ने अनुमान लगाया है कि यह बढ़ोतरी तेज होगी। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। वित्त मंत्री संसद को आर्थिक सर्वेक्षण देते हैं। यह वित्त मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में कार्य करता है और कभी-कभी इसे देश की आर्थिक भलाई के खाते के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है। अध्ययन पिछले वर्ष के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है और आगामी बजट के लिए एक बुनियादी आधार के रूप में कार्य करता है। यह सरकार द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में संवाद करने का मुख्य तरीका है।

advertisement

आर्थिक सर्वेक्षण दो खंडों में प्रदान किया जाता है। पहला खंड भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर चर्चा करता है, जबकि दूसरा खंड महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर चर्चा करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में क्या शामिल है?

आर्थिक सर्वेक्षण एक रिपोर्ट है जिसमें कई सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी होती है। यह आर्थिक विकास पैटर्न पर जोर देता है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का विवरण देता है, और प्रमुख आर्थिक आँकड़े और क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक रुझान प्रस्तुत करता है। अध्ययन देश की आर्थिक स्थिति की जांच करने और भविष्य के वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के मार्ग के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक संख्याओं और क्षेत्र-विशिष्ट रुझानों पर डेटा प्रदान करता है, जिससे यह सरकार की आर्थिक नीतियों और उनके प्रभाव को समझने के लिए एक निष्पक्ष संदर्भ बन जाता है।

advertisement

आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है?

वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसा पेपर है जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसे जारी करने से पहले, वित्त मंत्री को अपनी सहमति देनी होगी। वित्त मंत्री संसद के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद, मुख्य आर्थिक सलाहकार चालू वित्त वर्ष का सारांश प्रदान करेंगे।
 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 22, 2024