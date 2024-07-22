scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबजट 2025#ModinomicsBudget2024: Economic Survey 2024 आज संसद में होगा पेश, GDP से लेकर महंगाई की जानकारी, बीते साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू होगा पेश

#ModinomicsBudget2024: Economic Survey 2024 आज संसद में होगा पेश, GDP से लेकर महंगाई की जानकारी, बीते साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू होगा पेश

आज संसद में आर्थिक सर्वे 2024 पेश किया जाएगा, जिसमें GDP से लेकर महंगाई तक की विस्तृत जानकारी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज का यह सर्वे महत्वपूर्ण होगा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह सर्वे पेश किया जा रहा है, जिसमें पिछले साल के आर्थिक विकास का रिव्यू किया जाएगा। इस सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 22, 2024 10:10 IST
आज सोमवार 22 जुलाई को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा
आज सोमवार 22 जुलाई को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 23 जुलाई को केंद्रीय Budget 2024 पेश करेंगी। इससे पहले आज सोमवार 22 जुलाई को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है। 

advertisement

इकोनॉमिक सर्वे में आमतौर पर दो वॉल्यूम होते हैं:

इकोनॉमिक सर्वे, वॉल्यूम I: वैचारिक और विश्लेषणात्मक मुद्दों से जुड़ा है।
इकोनॉमिक सर्वे, वॉल्यूम II: भारत की इकोनॉमी की स्थिति से जुड़ा है। 

Also Read: #ModinomicsBudget2024: Easynomics BTTV Exclusive - इस बजट में क्या भविष्य का रोडमैप तैयार होगा? पूर्व वित्त राज्य मंत्री से खास बातचीत

वित्त वर्ष 2024 में GDP ग्रोथ 8.2% रही थी

सरकार ने 31 मई को पूरे साल यानी, वित्त वर्ष 2024 के लिए भी GDP का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया था। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। पिछले वित्त वर्ष यानी, FY23 में GDP ग्रोथ 7% रही थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक महीने पहले FY25 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया था। इसके अलावा RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 का महंगाई अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा था।

जून में खुदरा महंगाई 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची

जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। अप्रैल में महंगाई 4.85% रही थी। वहीं एक महीने पहले मई में महंगाई 4.75% रही थी। वहीं वित्त वर्ष 2023-2024 के आखिरी महीने यानी मार्च में रिटेल महंगाई 4.85% रही थी।

जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंची

जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं, मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। वहीं मार्च में थोक महंगाई दर 4.85% रही थी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 22, 2024