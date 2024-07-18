ModinomicsBudget2024: Easynomics BTTV Exclusive - इस बजट में क्या भविष्य का रोडमैप तैयार होगा? पूर्व वित्त राज्य मंत्री से खास बातचीत

पूर्व वित्त राज्य मंत्री Jayant Sinha ने BTTV के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी ने खास बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल- यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होने जा रहा है क्योंकि अंतरिम बजट में माननीय वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगले कार्यकाल में जो बजट पेश किया जाएगा, वह वास्तव में विकसित भारत के लिए रोडमैप तैयार करेगा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार और भारत के लिए एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है ताकि हम 2047 तक एक विकसित देश बन सकें। इसके लिए रोडमैप इस बजट में तैयार किया जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कि चार या पाँच बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ होंगी जिन पर चर्चा की जाएगी और मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री बजट में उन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। नंबर एक निश्चित रूप से पिछले दस वर्षों में समग्र अर्थव्यवस्था का व्यापक आर्थिक प्रबंधन है, जो कि आप अभी जो चार्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बहुत ही कुशल व्यापक आर्थिक प्रबंधन दिखाया है। हमने व्यापक अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है और इसने वास्तव में विकास के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार किया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह प्राथमिकता बनी रहेगी और हम कम राजकोषीय घाटा देखेंगे। हम पूंजीगत व्यय आदि पर व्यय देखेंगे, जो समग्र रूप से कुशल समष्टि आर्थिक प्रबंधन है।

जवाब- इस बजट में प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार करने में आसानी यानि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुधार कदम होंगे और फिर अंतिम प्राथमिकता, जो एक आश्चर्य था, लेकिन अंतरिम बजट में एक बहुत ही स्वागत योग्य आश्चर्य था, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसा कि आपको याद होगा, उस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ एक राष्ट्रीय नवाचार एजेंसी का विचार रखा था, एक लाख करोड़ वास्तव में अर्थव्यवस्था में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, वास्तव में भारत को कई उन्नत प्रौद्योगिकियों में विश्व नेता बनने की स्थिति में लाने के लिए। इसलिए अनुसंधान और नवाचार की ओर यह धक्का, हमारे विश्वविद्यालयों, हमारे आईआईटी को मजबूत करने का धक्का, मुझे लगता है कि इस परियोजना में इस पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने कहा, हम एक स्पष्ट रोडमैप देखने जा रहे हैं कि हम कैसे हासिल करने जा रहे हैं। मैं इसमे और एक बिंदु भी जोड़ना चाहता हूं, जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने भी किया है, और माननीय राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है, वास्तव में वह जोर था जो उन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है जिनका मैंने उल्लेख किया है, और वह है हरित विकास, जलवायु में निवेश, नेट जीरो में निवेश, ताकि जब हम अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हों, तो हम अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर सकें और हमारे लिए उस बहुत बड़े संकट का मुकाबला करना संभव हो सके जिसका सामना दुनिया कर रही है और जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। अतः मेरा मानना है कि इन सबके अलावा, जलवायु निवेश और विकास लाने पर भी अत्यधिक जोर दिया जाएगा।

सवाल- क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों में हाल ही में आए राजनीतिक फैसले के कारण सरकार और बजट नीति निर्माताओं के लिए कुछ ऐसे मुद्दों पर सोचना जरूरी हो जाएगा, जैसे नौकरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और सपोर्ट की जरूरत होगी।

जवाब- मुझे लगता है कि एनडीए सरकार के लिए चुनावों में भारी बहुमत आया है और माननीय प्रधानमंत्री की सुधार और आर्थिक नीतियों के पक्ष में जबरदस्त विश्वास मत भी मिला हैऔर जैसा कि मैंने पहले कहा, बजट में आप सभी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ देखेंगे, चाहे वह सामाजिक कल्याण प्रणाली को मजबूत करना हो, ग्रामीण आवास, बुनियादी ढाँचे का निर्माण, प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना हो। ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ बनाने, अर्थव्यवस्था में निवेश लाने में सहायता करने जा रहे हैं और जब हम उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ बनाते हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश लाते हैं, तो हम अधिक खपत देखेंगे। हम ऐसी स्थिति देखेंगे जहाँ युवा लोगों को लगेगा कि उनके आगे एक रोमांचक भविष्य है, और हम भविष्य के लिए आशा और आशावाद प्रदान करने में सक्षम होंगे।

सवाल- जहां तक इनकम टैक्स मे नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत रुचि है, जिसमें कोई छूट नहीं है और इसलिए कुछ खास आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ हद तक अधिक आय होगी। क्या यह तरीका सही है?

जवाब- उपभोग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक काम करना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम है अच्छी, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करना। आप अच्छी, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करते हैं, आप अधिक करदाता पैदा करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दस वर्षों के दौरान करदाताओं की संख्या में 3.25 लाख करोड़ से बढ़कर अब 8.2 लाख करोड़ हो गई है। इसलिए करदाताओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है क्योंकि हमने कराधान को सरल बनाया है, हमने छूट बढ़ाई है और इसी तरह हमने अधिक लोगों को डेक्सनेट में शामिल किया। हम स्पष्ट रूप से सक्षम रहे हैं। जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए और इसी तरह इसलिए जहां तक करों का सवाल है, और अधिक युक्तिकरण, और अधिक सरलीकरण करदाताओं के लिए इसे आसान बनाता है और साथ ही कर संग्रह को बढ़ाता है और यह हमें अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश करने और साथ ही अधिक नौकरियां पैदा करने की अनुमति देता है। यह वास्तव में एक पुण्य चक्र है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह वास्तव में हमें सात, 8% की सतत वृद्धि के मार्ग पर ले जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हम कर सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप लगातार केवल एक बार कर कटौती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह हमें उस दीर्घकालिक दिशा से विचलित करता है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो कि अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना, कराधान को सरल बनाना, करों का भुगतान न करने वाले लोगों से कर संग्रह बढ़ाना, अनुपालन में सुधार करना और फिर पूंजीगत व्यय और अनुसंधान, आदि में गुणक निवेश के माध्यम से इसे निवेश के रूप में उत्पन्न करना है। यह एक पुण्य चक्र है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा, हमने कर आधार में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। अगर आप जीएसटी को देखें तो पहले हमारे पास 98 लाख अप्रत्यक्ष करदाता थे, अब हमारे पास 1.4 करोड़ अप्रत्यक्ष करदाता हैं। इसलिए कर दायरे में वृद्धि, करों का युक्तिकरण और सरलीकरण, वास्तव में इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और यही वह चीज है जो भारत को समृद्धि के दीर्घकालिक मार्ग पर ले जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में हमने जो उछाल देखा है, उसके अलावा वास्तव में, अप्रत्यक्ष कर संग्रह इतना अच्छा रहा है कि डेटा जारी होने को लेकर कुछ हद तक असहजता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि सरकार को, वित्त मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश के रूप में दिए गए बोनस का उपयोग कैसे करना चाहिए? उम्मीद से कहीं अधिक और मांगें हैं कि इसका उपयोग, आप जानते हैं, उपहारों को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। आरबीए ने अपनी मुद्राओं के प्रबंधन और अपने भंडार के निर्माण के मामले में शानदार काम किया है। इसलिए आरबीआई का यह बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और हमें इन सभी वर्षों में उनके प्रदर्शन की सराहना करनी होगी। इसलिए अब हमें आरबीआई से प्राप्त अतिरिक्त निधि का उपयोग करना चाहिए। और मैं अपने पीएसयू संगठनों, विशेष रूप से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से भी जोड़ना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मुनाफे और अपने लाभांश योगदान के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अतिरिक्त धन वास्तव में तीन स्रोतों में जा सकता है। एक, जाहिर है, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, हमने घोषणा की थी कि हम 5.1% का लक्ष्य रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद हम इसे थोड़ा और नीचे ला सकते हैं। आरबीआई से हमें जो लाभांश मिला है, उसके कारण इसलिए यह एक ऐसा स्थान है जहां हम धन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा स्थान जहां हम धन का उपयोग कर सकते हैं, वह वास्तव में हमारे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण आवास के लिए प्रदान किए जा रहे कुछ समर्थन को बढ़ाना है। ग्रामीण आवास एक दीर्घकालिक परिसंपत्ति है जिसका निर्माण किया जाएगा। इससे रोजगार भी पैदा होता है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गुणक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रामीण आवास कल्याण सहायता भुगतान के रूप में एक और क्षेत्र हो सकता है, जिसमें हम इस पैसे का कुछ हिस्सा काम में लगा सकते हैं। और फिर तीसरा, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, वह ऐसा है जिसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव सबसे अधिक होगा। वह है अनुसंधान और नवाचार पर खर्च। इसलिए अगर हम जो पैसा हमें मिल रहा है, जो अतिरिक्त पैसा हमें मिल रहा है, उसका उपयोग राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग ग्रामीण आवास जैसे महत्वपूर्ण कल्याण कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुसंधान और नवाचार में किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये वे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव सबसे अधिक होगा।

सवाल- इस सरकार की एक विशेषता यह है कि दस साल बाद पहली बार भारती जनता पार्टी के पास अकेले बहुमत नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के गठन में उनका समर्थन किया है। गठबंधन सहयोगियों को देखते हुए और हमने उनमें से एक आंध्र प्रदेश से सुना है कि वह राज्य के विशिष्ट संसाधनों और बिहार सहित कई अन्य मांगों की मांग कर रहा है। आपको क्या लगता है कि बजट उन मांगों से कैसे निपट पाएगा?

जवाब- गठबंधन धर्म भारतीय सरकारों के लिए बहुत लंबे समय से जीवन का एक तथ्य रहा है। मुझे यह भी कहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दोनों सरकारें एनडीए की सरकारें रही हैं। आपने कहा कि मांगें जायज हैं। यह देखते हुए कि सरकार ने अतीत में राज्यों की विशेष श्रेणी की मांग को स्वीकार नहीं किया है और ऐसा लगता है कि उस श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इन मांगों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ केंद्रीय बजट है या वित्त आयोग के आगामी पुरस्कार के साथ इसका मिश्रण है? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सभी राज्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है। जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास अब बहुत बड़ा बजट है। हमारे पास करों से बहुत अधिक राजस्व आता है। इसलिए केंद्रीय बजट है। हमारे पास राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय करने, उसके विरुद्ध उधार लेने की क्षमता भी है। हमने राज्यों के लिए एक लाख करोड़ की खिड़की खोली है ताकि वे उससे उधार ले सकें। वास्तव में कई राज्य उधार ले रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, उस खिड़की का काफी उपयोग किया जा चुका है, वित्त आयोग भी है। इसलिए फिर से, राज्यों को सहायता प्रदान करना वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसे कई तंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। और माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री इसमें माहिर हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राज्यों को उनके विकास चैनलों के माध्यम से पूरी तरह से सहायता दी जाएगी। बजट बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राथमिकताओं में से एक है व्यापार करने में आसानी और प्रतिस्पर्धात्मकता। इस संबंध में पीएलआई योजनाएँ बहुत मददगार और बहुत शक्तिशाली रही हैं। आपने देखा है कि Apple भारत में iPhone निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। एक लाख करोड़ रुपये के iPhone का निर्माण किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें पहले से ही लगभग डेढ़ लाख लोग कार्यरत हैं। और यह सब पीएलआई योजना की वजह से है। अगर हम वास्तव में जीएसटी को सरल और तर्कसंगत बनाते हैं, तो हम कुछ उद्योगों में मौजूद कुछ उलटे शुल्क संरचनाओं से निपट सकते हैं, अधिक पीएलआई समर्थन प्रदान कर सकते हैं, कुछ श्रम सुधार कर सकते हैं जो हो रहे हैं, हमारे लिए, हमारी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बना सकते हैं, जो कई मामलों में राज्य द्वारा किया जाना है। ये ऐसे तंत्र हैं जो वास्तव में अधिक कॉर्पोरेट निवेश को प्रेरित और संचालित करेंगे। सिद्धार्थ, मैं यहाँ यह जोड़ना चाहता हूँ कि जलवायु वित्त और जलवायु की बात करें तो हमारे पास एक अविश्वसनीय अवसर है। भारत को 2070 तक नेट जीरो तक पहुँचने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है, हमें खरबों डॉलर खर्च करने होंगे। अतिरिक्त डॉलर। ये वो पैसे नहीं हैं जो किसी भी हालत में खर्च किये जाते।