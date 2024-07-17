ModinomicsBudget2024: एनडीए सरकार 23 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे पेश करेगी बजट

भारत की केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार, अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद, 23 जुलाई, 2024 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा।

यह बजट, भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए पहला बजट होगा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि, विकास और राजकोषीय नीतियों के लिए केंद्र की दृष्टि को रेखांकित करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। यह भाषण कई प्लेटफार्मों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। हालांकि, यह जानने के लिए कि लोकसभा में बजट को 11 बजे पेश करना एक मानक बन गया है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था।

बजट प्रस्तुति का समय

औपनिवेशिक युग से मिली परंपरा के अनुसार, बजट को लोकसभा में शाम 5 बजे पेश किया जाता था, जब तक कि 1999 में यह नहीं बदल दिया गया। यह समय ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक सुविधाजनक था, क्योंकि इससे वे लंदन और भारत में एक साथ घोषणाएं कर सकते थे।

ब्रिटेन भारत से 5 घंटे और 30 मिनट पीछे है। इस अनुसूची के अनुसार, भारत में शाम 5 बजे का समय लंदन में 11:30 बजे सुबह के समान था। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद से यह समय 50 वर्षों से अधिक समय तक अपरिवर्तित रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने पुरानी परंपराओं का पालन किया।

यह 1999 में बदल गया, जब वाजपेयी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। स्वतंत्रता के बाद, भारत ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रह गया और ब्रिटेन के समय क्षेत्र का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह कहा गया कि सरकार चाहती थी कि अधिकारियों और संसद के सदस्यों को बजट का अध्ययन और चर्चा करने के लिए अधिक समय मिले।

पहली बार, सिन्हा ने 27 फरवरी, 1999 को सुबह 11 बजे संघीय बजट पेश किया। तब से यह समय सभी वित्त मंत्रियों द्वारा अपनाया जाता रहा है।

बजट प्रस्तुति की तारीख

केवल समय ही नहीं, बल्कि बजट प्रस्तुति की तारीख भी वर्षों में बदल गई है। पहले, संघीय बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। हालांकि, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 2017 में 1 फरवरी तक बदल दिया। इससे सरकार को अपने बजट के प्लान को क्रियान्वित करने के लिए अधिक समय मिला।

इस बार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा।

इस बजट से देश की आर्थिक वृद्धि, विकास और राजकोषीय नीतियों के लिए एक रोडमैप तैयार होगा।