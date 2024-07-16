ModinomicsBudget2024: Nirmala Sitharaman ने हलवा समारोह का नेतृत्व किया, तैयारियों के अंतिम चरण का संकेत दिया

केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला पारंपरिक कार्यक्रम हलवा समारोह मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया। इस समारोह में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया, जो बजट तैयार करने की “लॉक-इन” प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत था।

2024 के केंद्रीय बजट की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में करेंगी। मोदी 3.0 के तहत पहले पूर्ण केंद्रीय बजट से कॉर्पोरेट क्षेत्र और आम जनता दोनों को काफी उम्मीदें हैं।

22 जुलाई को शुरू होगा संसद में बजट सत्र

आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने योजना की पुष्टि करते हुए संकेत दिया कि सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा।

इससे पहले अंतरिम बजट पेश करने के बाद, सीतारमण आज मोदी 3.0 प्रशासन के तहत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक बजट पेश करेंगी।

23 जुलाई को सुबह 11 बजे किया जायेगा बजट पेश

परंपरा के अनुसार, केंद्रीय बजट सुबह 11:00 बजे संसद में पेश किया जाएगा। इस वर्ष की प्रस्तुति का राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन, संसद के चैनल और भारत सरकार के यूट्यूब चैनल सहित कई सरकारी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। संसद टीवी भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2024 से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ अहम चर्चा की। इस प्री-बजट मीटिंग में सीतारमण भी शामिल हुईं। इस कॉन्फ्रेंस में अर्थशास्त्रियों और सेक्टर विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य प्रतिभागी शामिल हुए। यह मीटिंग भविष्य के बजट के लिए बेहद अहम है।