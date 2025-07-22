Kia Carens Clavis EV की बुकिंग आज से हुई शुरू! चेक करें बुकिंग अमाउंट, फीचर्स, बैटरी, रेंज सहित अन्य डिटेल्स

Kia Carens Clavis EV Booking: किआ इंडिया (Kia India) ने अपनी पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार Carens Clavis EV की भारत में आधिकारिक तौर पर आज से यानी 22 जुलाई 2025 से बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹17.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है। ग्राहक इसे अधिकृत डीलरशिप या Kia की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ₹25,000 की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्राइसिंग

Carens Clavis EV को दो वेरिएंट्स HTX और HTX Plus में पेश किया गया है। इसके डिजाइन में पेट्रोल मॉडल जैसी झलक मिलती है, लेकिन EV स्पेसिफिक एलिमेंट्स जैसे क्लोजड ग्रिल, डुअल-टोन एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स, LED लाइट बार और नोज-माउंटेड चार्जिंग पोर्ट इसे अलग पहचान देते हैं।

बैटरी ऑप्शंस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में 42kWh की बैटरी दी गई है, जो ARAI-प्रमाणित 404 किमी की रेंज देती है। वहीं लॉन्ग रेंज वर्जन में 51.4kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 490 किमी तक चल सकती है। दोनों वेरिएंट्स में फ्रंट-माउंटेड मोटर दी गई है, जिसमें लॉन्ग रेंज मॉडल 170hp और 255Nm टॉर्क देता है।

फीचर्स के मामले में Carens Clavis EV एक प्रीमियम अनुभव देती है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और V2L सपोर्ट शामिल हैं, जिससे कार से बाहरी डिवाइसेज को भी चार्ज किया जा सकता है।

सुरक्षा के लिहाज से यह EV छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आती है। हाई वेरिएंट्स में Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम भी उपलब्ध हैं।

Kia Connect ऐप के जरिए यूजर्स बैटरी मॉनिटरिंग, चार्जिंग शेड्यूलिंग और V2L कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी 250 से अधिक EV-रेडी वर्कशॉप और 100+ फास्ट चार्जिंग डीलरशिप के साथ अपनी EV सपोर्ट नेटवर्क को भी मजबूत कर रही है।