ModinomicsBudget2024: क्या इस बार वित्त मंत्री आपकी जेब में ज्यादा पैसे डालेंगी?

केंद्रीय बजट 2024 आने वाला है। हालांकि हाल के वर्षों में बजट प्रत्यक्ष कर दरों को लेकर उत्साह को छोड़कर काफी हद तक एक गैर-घटना रहा है, लेकिन इस साल कुछ अलग होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री द्वारा 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा का खुलासा किए जाने की संभावना है। दीर्घकालिक योजनाओं के सामने आने के साथ ही, बहुचर्चित बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए त्वरित समाधान को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि सड़कों से लेकर ग्रामीण घरों और रेलवे तक, बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च से प्रेरित रही है। अब समय आ गया है कि बजट प्रावधानों में खपत आधारित वृद्धि का समर्थन किया जाए। 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण खपत CAGR 13.8% थी, और इसी अवधि के दौरान शहरी खपत 13.2% थी। इसके विपरीत, 2011-12 से 2022-23 तक ग्रामीण खपत CAGR 8.4% थी, जबकि शहरी खपत 7.8% थी (स्रोत: भारत सरकार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: 2022-23)।

हालांकि ये संख्याएँ मुद्रास्फीति-समायोजित नहीं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 2004-05 और 2011-12 के बीच खपत वृद्धि एक दशक बाद की तुलना में अधिक थी। इसने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट सर्वव्यापी नहीं रहे (बेरोजगारी दर 2014 में 5.5% से बढ़कर वर्तमान में 8% हो गई है, स्रोत: CMIE)। यह तब है जब सरकार उस समय मैक्रो-इकोनॉमिक स्ट्रेस और खराब बैंक स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों का सामना कर रही थी।

उपभोग से अधिक लाभ होता है - उपभोग बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक नौकरियाँ और जीवंत आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। यह सामान्य आबादी की ओर से आर्थिक विकास में अधिक भागीदारी के साथ एक पुण्य चक्र स्थापित करता है। उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में क्या उपाय लागू कर सकती है? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार को उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा देने की आवश्यकता है। यह कर कटौती, MNREGA के लिए आवंटन में वृद्धि, MSP में वृद्धि या सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से हो सकता है। हालाँकि इन उपायों को लागू करना आसान है और ये उपभोग को अल्पकालिक बढ़ावा देंगे, लेकिन राजकोषीय विवेक के दृष्टिकोण से ये दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। दीर्घकालिक समाधान अधिक नौकरियों के सृजन पर काम करना है - कम बेरोजगारी ही निरंतर और समावेशी विकास प्राप्त करने का एकमात्र समाधान है।

यद्यपि रोजगार सृजन के विभिन्न तरीकों पर एक अलग लेख लिखा जा सकता है, फिर भी यहां कुछ ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं जिन्हें सरकार त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित कर सकती है:

रोजगार कार्यालयों को पुनर्जीवित करके मांग-आपूर्ति के अंतर को तुरंत पाटें, जहां नियोक्ता रिक्त पदों के लिए कर्मचारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अपने व्यापक भौगोलिक विस्तार को देखते हुए और प्रौद्योगिकी और सक्रिय विपणन का लाभ उठाकर, रोजगार कार्यालय मांग-आपूर्ति के अंतर को पाट सकते हैं।

उदाहरण के लिए, तिरुपुर निट उद्योग द्वारा 150 हजार रिक्त कर्मचारियों की नौकरियों को भरने में असमर्थ होने जैसी स्थिति को संभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को जोड़ने वाले रोजगार कार्यालय के माध्यम से हल किया जा सकता है।

आईटीआई मॉडल को अपनाएं और श्रम-प्रधान उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान स्थापित करें। दो उद्योग जो श्रम-प्रधान हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करते हैं, वे हैं कपड़ा और स्वास्थ्य सेवा उद्योग। कपड़ा उद्योग (आकार में $165 बिलियन) वर्तमान में 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 60 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है।

कपड़ा उद्योग में रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि सरकार के निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य और घरेलू बाजार के लिए अनुमानित 10% CAGR के कारण 2030 तक उद्योग के दोगुने से अधिक $350B तक पहुंचने की उम्मीद है (स्रोत: FICCI-वज़ीर रिपोर्ट)। इसी तरह, जन आरोग्य योजना के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य की महत्वाकांक्षी पहल को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा उद्योग में नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। कपड़ा और स्वास्थ्य सेवा दोनों उद्योगों को बड़े पैमाने पर कौशल विकास की आवश्यकता होगी, जिसके लिए एक बड़े व्यय की आवश्यकता होगी जिसे निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आईटीआई मॉडल की नकल करके, सरकार कपड़ा और स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान स्थापित कर सकती है, जिससे रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षित श्रमिकों का एक समूह तैयार हो सकता है।

ये केवल दो नमूना क्षेत्र हैं, लेकिन खुदरा जैसे कई अन्य क्षेत्र, जिसमें गिग वर्कर भी शामिल हैं, कम कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन को और बढ़ावा दे सकते हैं। यह, अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को विकसित करने और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के साथ आईटी सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए सरकार की पहलों के साथ मिलकर, कुशल श्रमिकों और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों का एक चक्र शुरू कर सकता है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में आईटी सेवाओं में उछाल के समान है। ये उपाय प्रभावी रूप से इस बहस को समाप्त कर सकते हैं कि क्या भारत हर साल 12 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकता है।

इसकी सभी खूबियों को देखते हुए, उपभोग-आधारित विकास उपायों के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। कर उछाल और नए सिरे से सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के प्रयास बड़े पैमाने पर अपस्किलिंग पहलों के लिए वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई कमी है, तो वित्त मंत्री को बुनियादी ढांचे और रेलवे जैसे अन्य बजट मदों के लिए आवंटन में मामूली कटौती पर विचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से रेलवे, जिसने 22-23 की तुलना में 23-24 के बजट में बजट आवंटन में 48% की वृद्धि देखी।

हम ऐसे बजट प्रावधानों की आशा करते हैं जो उपभोग आधारित विकास के पुण्य चक्र को गति प्रदान करेंगे, जिससे अधिक नौकरियां पैदा होंगी, उपभोग में और वृद्धि होगी तथा भारत के लिए अमृत काल का आगमन होगा।

लेखक बीसीजी के वरिष्ठ सलाहकार और अरविंद फैशन के पूर्व एमडी और सीईओ हैं। व्यक्त किए गए विचार बीटी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।