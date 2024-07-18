scorecardresearch
Aurobindo Pharma शेयर-बायबैक: फार्मा कंपनी 6.5% प्रीमियम पर शेयर खरीदेगी

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2024 12:37 IST

Aurobindo Pharma ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने 51.37 लाख शेयरों का 750 करोड़ रुपये का बायबैक अप्रूव किया है, जो कि शेयर मूल्य का 6.5% प्रीमियम है।

यह Aurobindo Pharma का पहला बायबैक होगा, जिसके बारे में कंपनी ने 18 जुलाई, 2024 को होने वाली बोर्ड बैठक में विचार करने की घोषणा की है।

कंपनी ने कहा कि बायबैक या तो टेंडर ऑफर मार्ग या ओपन मार्केट मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है। इससे पहले, 2011 में, Aurobindo Pharma ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों में स्प्लिट किया था।

Also Read: कमजोर शुरुआत के बाद Sensex, Nifty में तेजी; SBI, TCS शीर्ष लाभ में

इसके बाद, 2015 में, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। तब से कंपनी ने कोई बोनस जारी नहीं किया है और शेयर को और अधिक स्प्लिट नहीं किया जा सका।

इस बीच, Aurobindo Pharma ने अपने शेयरधारकों को 1 रुपये से 4.5 रुपये प्रति शेयर तक के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें 2022 में दिया गया 4.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश रिकॉर्ड उच्चतम था।

वर्तमान में, Aurobindo Pharma का शेयर 1,403.25 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो 2024 में अब तक 30% बढ़ चुका है, जो निफ्टी फार्मा सूचकांक के 23% की तुलना में थोड़ा अधिक है।

हालांकि, पिछले 12 महीनों में यह शेयर 80% बढ़ा है, जबकि निफ्टी फार्मा सूचकांक में 47% की वृद्धि देखी गई है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Aurobindo Pharma पर "खरीदें" का रेटिंग दिया है और 1,400 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि पेन-जी परियोजना, विशाखापट्टनम सुविधा, स्थिर मूल्य क्षरण, क्षमता का विस्तार और अमेरिका/यूरोप में उत्पादों की लॉन्चिंग के साथ ऑरोबिंडो का राजस्व/ईबीआईटीडीए 8%/13% सीएजीआर की दर से बढ़ेगा।

एलारा कैपिटल के अनुसार, Aurobindo Pharma का पेनिसिलिन-जी परियोजना वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर सकती है। उनका विश्लेषण दर्शाता है कि यह 2-3 वर्षों में लगभग 300 मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकती है।

इस प्रकार, Aurobindo Pharma का बायबैक उपक्रम उसके शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह कंपनी के शेयरों की कीमत को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को भी दर्शाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
