कमजोर शुरुआत के बाद Sensex, Nifty में तेजी; SBI, TCS शीर्ष लाभ में

गुरुवार को कमजोर शुरुआत के बाद बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक में तेजी आई, जिसमें Tata Consultancy Services (TCS), State Bank of India और ICICI Bank जैसे दिग्गज शेयरों में बढ़त का योगदान रहा।

सुबह 10 बजे BSE Sensex 93.68 अंक बढ़कर 80,810.23 पर था, जबकि NSE Nifty50 27.5 अंक बढ़कर 24,640.5 पर कारोबार कर रहा था।

हालांकि, स्मॉलकैप और मिडकैप सहित अन्य व्यापक बाजार सूचकांकों में अस्थिरता बढ़ने के कारण गिरावट देखी गई।

सेक्टोरल इंडेक्स में Nifty Bank और Nifty IT सबसे ज़्यादा लाभ में रहे। दूसरी ओर,Nifty Realty में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई।

Nifty50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर LTIM, ONGC, SBI, SBI Life और HUL रहे।

Bajaj Auto, Asian Paints, Coal India, Hero MotoCorp, और Ultratech Cement सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

आने वाले दिनों में दलाल स्ट्रीट का मूड पहली तिमाही के नतीजों की गति और 23 जुलाई को पूर्ण बजट प्रस्तुति से तय होगा।

Geojit Financial Services के मुख्य निवेश रणनीतिकार Dr. VK Vijayakumar ने कहा कि घरेलू बाजार बजट की उम्मीदों और Infosys के नतीजों से प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रमुख कारक जिसने विश्व भर के बाजारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, वह है नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव।

"जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि अब ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना अधिक संभावित है। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि अमेरिका में आयात पर टैरिफ बढ़ जाएगा, खास तौर पर चीन से। साथ ही, ट्रम्प कमजोर डॉलर के पक्षधर हैं। डॉलर पहले ही कमजोर होना शुरू हो चुका है और डॉलर इंडेक्स अब 103.68 पर है। इसका मतलब है कि सोने की कीमतें बढ़ेंगी," उन्होंने समझाया।

उन्होंने कहा, "भारतीय शेयर बाजार के दृष्टिकोण से सकारात्मक बात यह है कि डॉलर के कमजोर होने की उम्मीद से विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह बढ़ेगा, जिससे बाजार को लचीलापन मिलेगा।"