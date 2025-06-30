बोनस के साथ टुकड़ों में बंटेगा ये मल्टीबैगर स्टॉक, शेयरधारकों को मिलेगा डबल गिफ्ट; चेक करें-रिकॉर्ड डेट

शेयर बाजार में कमाई का शानदार मौका आ गया है। मल्टीबैगर शेयर कूल कैप्स इंडस्ट्रीज (Cool Caps Industries) ने शेयरधारकों को दो बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस शेयर पर नजर रखनी चाहिए।

कंपनी दे रही बोनस शेयर

कूल कैप्स इंडस्ट्रीज ने एलान किया है कि वह बोनस शेयर (Bonus Shares) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split)करने वाली है। इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों को एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे।

कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू (Face Value) को 10 रुपये से घटाकर 2 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया गया है। साथ ही कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने का भी फैसला किया है। अगर आपके पास 1 शेयर है तो स्प्लिट और बोनस के बाद आपको टोटल 10 शेयर मिल जाएंगे।

कब है रिकॉर्ड डेट



कूल कैप्स इंडस्ट्रीज ने इन दोनों बेनिफिट्स के लिए रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई 2025 तय किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 जुलाई तक कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको बोनस और स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

कूल कैप्स इंडस्ट्रीज का शेयर लगातार मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दे रहा है। जनवरी 2022 में इसका शेयर करीब 44 रुपये के भाव पर था जबकि अब यह 813 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। शेयर ने पांच साल में

क्या करती है कंपनी

कूल कैप्स इंडस्ट्रीज बेवरेज पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है। यह बोतलिंग और कैप सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप (Market Cap) करीब 947 करोड़ रुपये है।