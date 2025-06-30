scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररेमंड का शेयर बना तूफान! खरीदने की मची होड़ - 14% से ज्यादा चढ़ गया भाव, ऐसा क्या हुआ?

रेमंड का शेयर बना तूफान! खरीदने की मची होड़ - 14% से ज्यादा चढ़ गया भाव, ऐसा क्या हुआ?

बीएसई के दोपहर 2:03 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 3,90,145 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। जानिए स्टॉक में क्यों है तेजी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 14:22 IST

Raymond Share: रेमंड लिमिटेड (Raymond Ltd) के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 1:59 बजे तक कंपनी का शेयर आज 14% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

स्टॉक में यह तेजी इसके रियल स्टेटस आर्म, रेमंड रियल्टी (Raymond Realty) के कल यानी 1जुलाई को  होने वाली लिस्टिंग के उम्मीद में आई है। 

दरअसल रेमंड लिमिटेड से अलग होने के बाद रेमंड रियल्टी के शेयर 1 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने वाले हैं। 1 मई 2025 को रेमंड से रेमंड रियल्टी का डीमर्जर हुआ था। यह डीमर्जर 1:1 के रेश्यो में हुआ था इसका मतलब निवेशकों को रेमंड लिमिटेड के हर 1 शेयर के बदले रेमंड रियल्टी का 1 शेयर मिलेगा।

बीएसई के दोपहर 2:03 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 3,90,145 इक्विटी शेयरों में ट्रेड  हुआ है। 

Raymond Share Price

खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:59 बजे तक एनएसई पर कंपनी का शेयर 14.43% या 90.10 रुपये चढ़कर 714.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 14.26% या 89 रुपये की तेजी के साथ 713.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Raymond Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 31 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 128 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 622 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Raymond Realty Share Listing Price Prediction

एसबीआई सिक्योरिटीज के अनुमान के अनुसार, रेमंड रियल्टी के शेयरों की लिस्टिंग कीमत ₹897 से ₹1,430 के बीच हो सकती है। वहीं, वेंचुरा सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि लिस्टिंग कीमत ₹1,383 प्रति शेयर होगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 30, 2025