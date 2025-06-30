Stock to BUY: सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (H.G. Infra Engineering Ltd) के शेयर में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 65.7% के अपसाइड की घोषणा की है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हरेंद्र सिंह से मुलाकात की। एचजी इंफ्रा को वित्त वर्ष 26ई के लिए 17-18% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ 15-16% ईबीआईटीडीए मार्जिन की उम्मीद है, जिसमें 110 बिलियन रुपये का ऑर्डर फ्लो शामिल है।

कंपनी के पास 600 बिलियन रुपये की मजबूत हाइवे बिड पाइपलाइन है। इसके अलावा, कंपनी ने लगभग 150 बिलियन रुपये की प्रोजेक्ट के लिए बोलि लगाई है जिसका रिजल्ट आना बाकी है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान वर्किंग कैपिटल में ग्रोथ मुख्य रूप से सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री और विलंबित भुगतानों के कारण हुई, जिसके 2Q26E तक सामान्य होने की उम्मीद है।

कंपनी को आने वाले समय में MSRDC प्रोजेक्ट के लिए LoA और दिसंबर-25 तक प्रमुख HAM प्रोजेक्ट के लिए AD की उम्मीद है।

HG Infra Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए अगले 12 महीने के लिए 1740 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 65.7% रुपये का अपसाइड दिया है जो करंट मार्केट प्राइस 1050 (27 जून का बंद भाव) के हिसाब से है।

HG Infra Share Price

सुबह 11:16 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.16% या 22.65 रुपये चढ़कर 1072.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.10% या 22.10 रुपये की तेजी के साथ 1,072.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HG Infra Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 28 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 39 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 106 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 424 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।