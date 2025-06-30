scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसरकारी बैंक के शेयर पर रखें नजर, जल्द सरकार लेगी फैसला; खरीदने से पहले चेक करें टारगेट प्राइस

सरकारी बैंक के शेयर पर रखें नजर, जल्द सरकार लेगी फैसला; खरीदने से पहले चेक करें टारगेट प्राइस

सरकारी बैंकों के शेयर में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप पीएसयू बैंक के शेयर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक बार उसका टारगेट प्राइस जरूर चेक करना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 15:43 IST
The market capitalisation of the BSE PSU Index hit an all-time high of Rs 74 lakh crore in July 24, driven by consistent re-rating trends.

शेयर बाजार में सरकारी बैंक (PSU Banks) के शेयर रडार में आ गए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में सरकारी बैंक जैसे- बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। 

आइए, जानते हैं कि आखिर सरकारी बैंक के शेयर फोकस में क्यों है। 

शेयर क्यों फोकस में

27 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टर्स को और ज्यादा लोन दें। साथ ही उन्होंने रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दर में कटौती का फायदा उठाने की बात कही। इसके बाद से ही सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी का माहौल बना।

कौन से बैंक बने टॉप गेनर

आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) का शेयर सबसे ज्यादा 4.5% तक चढ़ा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के शेयरों में भी करीब 3% की तेजी आई। सरकारी बैंकों का इंडेक्स (PSU Bank Index) भी आज 2.5% चढ़ा है।

बीते कुछ समय से सरकारी बैंकों (PSU Banks) की हालत सुधरी है। मार्च 2025 तक इन बैंकों का नेट एनपीए (Net NPA) घटकर सिर्फ 0.52% रह गया है। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों के खराब कर्ज काफी कम हो गए हैं।

ब्रोकरेज की राय

एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने सरकारी बैंकों के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

  • एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एसबीआई (SBI) का टारगेट प्राइस ₹1,035 दिया गया है।
  • ब्रोकरेज ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के लिए ₹290 टारगेट प्राइस रखा गया है।
  • ब्रोकरेज फर्म ने इंडियन बैंक (Indian Bank) पर ₹735 का टारगेट दिया गया है।
  • फर्म ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) को खरीदने की सलाह के साथ ₹70 का टारगेट प्राइस दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
