सरकारी बैंक के शेयर पर रखें नजर, जल्द सरकार लेगी फैसला; खरीदने से पहले चेक करें टारगेट प्राइस

शेयर बाजार में सरकारी बैंक (PSU Banks) के शेयर रडार में आ गए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में सरकारी बैंक जैसे- बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए।

advertisement

आइए, जानते हैं कि आखिर सरकारी बैंक के शेयर फोकस में क्यों है।

शेयर क्यों फोकस में

27 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टर्स को और ज्यादा लोन दें। साथ ही उन्होंने रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दर में कटौती का फायदा उठाने की बात कही। इसके बाद से ही सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी का माहौल बना।

कौन से बैंक बने टॉप गेनर

आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) का शेयर सबसे ज्यादा 4.5% तक चढ़ा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के शेयरों में भी करीब 3% की तेजी आई। सरकारी बैंकों का इंडेक्स (PSU Bank Index) भी आज 2.5% चढ़ा है।

बीते कुछ समय से सरकारी बैंकों (PSU Banks) की हालत सुधरी है। मार्च 2025 तक इन बैंकों का नेट एनपीए (Net NPA) घटकर सिर्फ 0.52% रह गया है। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों के खराब कर्ज काफी कम हो गए हैं।

ब्रोकरेज की राय

एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने सरकारी बैंकों के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।