Stock to Watch: Asian Paints, IREDA, Bajaj Finance, DMart, Airtel, Vodafone Idea, SpiceJet, Adani Enterprises

इन शेयरों पर रहेगी आज निवेशकों की नज़र:

Q1 Result: इंफोसिस, टाटा टेक्नोलॉजीज, एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, डालमिया भारत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीएट, हैवेल्स इंडिया, आंध्र सीमेंट्स, भारत बिजली, च्वाइस इंटरनेशनल, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया, ग्रिंडवेल नॉर्टन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, गोपाल स्नैक्स, मास्टेक, पॉलीकैब इंडिया, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, रैलिस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सागर सीमेंट्स, शॉपर्स स्टॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ इंडियन बैंक, स्वराज इंजन, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, तानला प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशंस, ट्राइडेंट टेक्सोफैब और व्रज आयरन एंड स्टील 18 जुलाई को वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए अपनी तिमाही आय की घोषणा करेंगे।

Asian Paints: भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1 FY25) के दौरान अपने समेकित शुद्ध लाभ में 24.6% की गिरावट की रिपोर्ट दी, जो पिछले साल की समान अवधि में Rs 1,574.84 करोड़ की तुलना में Rs 1,186.79 करोड़ रहा। कंपनी का परिचालन से राजस्व भी Q1 FY25 में 2.3% गिरकर Rs 8,969.73 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में Rs 9,182.31 करोड़ था। कंपनी ने गिरावट के कारणों के रूप में कठिन मांग की स्थिति, गर्मी की लहर और आम चुनावों से प्रभावित होना बताया।

IREDA: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) ने मंगलवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में नेपाल में 900 मेगावाट की हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना में Rs 290 करोड़ के इक्विटी निवेश के लिए सिद्धांत में मंजूरी दे दी है। आईआरईडीए उपर कर्णाली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 10% हिस्सेदारी लेगी।

Glenmark Pharma: ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को टोपिरामेट कैप्सूल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) से अंतिम मंजूरी मिली है। मंजूर की गई दवा जैनसेन फार्मास्यूटिकल्स के टोपामैक्स कैप्सूल के समकक्ष और थेरेप्यूटिकली समकक्ष है और यूएसए में ग्लेनमार्क थेरेप्यूटिक्स इंक. द्वारा वितरित की जाएगी।

L&T Finance: L&T फाइनेंस ने जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 29% की वृद्धि की रिपोर्ट दी, जो Rs 686 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह Rs 531 करोड़ था। कंपनी का शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) Q1 FY25 में 23% बढ़कर Rs 2,020 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में Rs 1,644 करोड़ था।

Bajaj Electricals: बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने घोषणा की है कि उनके प्रबंध निदेशक और सीईओ, अनुज पोद्दार ने बाहरी अवसर का पीछा करने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, जबकि पिछले पांच और आधे वर्षों में कंपनी के रूपांतरण और वृद्धि यात्रा को तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता और स्वीकृति दी है।

Avenue Supermarts: डी-मार्ट रिटेल श्रृंखला के संचालक एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने जून तिमाही (Q1 FY25) में वर्ष-दर-वर्ष 8.7% के स्तर पर संचालन मार्जिन बनाए रखे, क्योंकि परिचालन लागतों में वृद्धि हुई। कंपनी ने नए और बड़े स्टोर जोड़े, जिससे Q1 में कर्मचारी व्यय और अन्य व्यय क्रमशः 29.2% और 25.8% बढ़ गए। हालांकि, कंपनी का समेकित राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 18.6% बढ़कर Rs 14,069 करोड़ हो गया, जो स्ट्रीट के अनुमानों के अनुरूप है।

Tata Power: टाटा पावर वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय के लिए Rs 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। यह FY24 में किए गए Rs 12,000 करोड़ के निवेश से अधिक है, जैसा कि कंपनी के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को कहा।

SpiceJet: SpiceJet के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशीष कुमार ने अन्य अवसरों का पीछा करने के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिसकी घोषणा एयरलाइन ने मंगलवार, 16 जुलाई को की। उनके इस्तीफे के बाद, जोयाकेश पोद्दर को 15 जुलाई, 2024 से डिप्टी मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

Bharti Airtel: मई 2024 में, दूरसंचार प्रदाता ने 12.50 लाख सदस्य जोड़े, जो पिछले महीने के 7.52 लाख उपभोक्ताओं की तुलना में 66.2% की वृद्धि है। मई 2024 तक, कंपनी की वायरलेस सब्सक्राइबर मार्केट हिस्सेदारी 33.17% थी।

Reliance Industries Limited: मई में, सहायक रिलायंस जियो ने 21.95 लाख ग्राहकों को आकर्षित किया, जो पिछले महीने 26.87 लाख था। मई 2024 में, वायरलेस ग्राहकों की बाजार हिस्सेदारी 40.6% थी।

Vodafone-Idea: इस साल मई में, दूरसंचार प्रदाता ने 9.24 लाख सदस्य खो दिए, जबकि पिछले महीने 7.35 लाख उपभोक्ता थे। मई 2024 में, वायरलेस ग्राहकों की बाजार हिस्सेदारी 18.66% थी।

Adani Enterprises: अदानी समूह और सिरियस इंटरनेशनल होल्डिंग (इंटरनेशनल होल्डिंग स्टार्टअप (आईएचसी) की सहायक कंपनी) के संयुक्त उद्यम सिरियस डिजिटेक ने सॉवरेन एआई और क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कोरेज.आईओ का अधिग्रहण करने के लिए बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।