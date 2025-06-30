Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd (BEL)) के शेयर में आज 2% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इस शेयर में मंगलवार यानी 01 जुलाई के कारोबार में और भी तेजी आने की संभावना है।

ऐसा इसलिए क्योंकि नवरत्न डिफेंस पीएसयू कंपनी ने आज बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसे 20 जून, 2025 को अपने अंतिम अपडेट के बाद से 528 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं।

इस ऑर्डर में रडार, संचार उपकरण, ईवीएम, जैमर, शेल्टर, कंट्रोल सेंटर, पुर्जे और संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इससे पहले, बीईएल ने 585 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर की घोषणा की थी, जिसमें मिसाइलों के लिए फायर कंट्रोल और साइटिंग सिस्टम, संचार गियर, जैमर, पुर्जे और सेवाएं शामिल थीं।

BEL पर एक्सपर्ट की राय

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रान्ति बाथिनी ने कहा कि बीईएल डिफेंस सेक्टर में अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में अपने ऑल टाइम हाई के करीब कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण वाले निवेशक इस शेयर को अपने पास रखना जारी रख सकते हैं।

बोनान्ज़ा के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक राजेश सिन्हा ने कहा कि हम बीईएल की ऑर्डर बुक पर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें एलसीए, एलआरएसएएम पुर्जे, रडार और अन्य प्रणालियों सहित प्रमुख रक्षा प्रोजेक्ट से इनफ्लो आ सकता है, जिससे आने वाले वित्तीय वर्षों में निरंतर वृद्धि को सपोर्ट मिलेगा।

एंजेल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि हाल ही में आई तेजी ने स्टॉक को ओवरबॉट जोन में धकेल दिया है, जिससे सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। एक्सपर्ट ने कहा कि टेक्निकल व्यू से, 390-385 रुपये की रेंज सपोर्ट जोन है और जब तक पॉजिटिव गति जारी रहती है, तब तक लाभ को बनाए रखना उचित है।

BEL Share Price

डिफेंस पीएसयू स्टॉक आज एनएसई पर 2% या 8.30 रुपये चढ़कर 422.80 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.63% या 6.75 रुपये की तेजी के साथ 421.70 रुपये पर रहा।