scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअगले 3-6 महीने में 25% तक भागेगा ये पीएसयू बैंक स्टॉक! आज आई 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी, कीमत ₹60 से कम

अगले 3-6 महीने में 25% तक भागेगा ये पीएसयू बैंक स्टॉक! आज आई 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी, कीमत ₹60 से कम

घरेलू ब्रोकरेज फर्म जियोजित इंवेस्टमेंट ने इस शेयर का टारगेट प्राइस दिया है और यह भी बताया है कि निवेशकों को किस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 15:50 IST

PSU Stock to BUY: ऐसे बहुत कम पीएसयू स्टॉक हैं जिनकी कीमत 60 रुपये से कम है। आज हम आपको एक ऐसे ही पीएसयू बैंक स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगले 3-6 महीने में 25% तक भाग सकता है। आज बैंक का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जी हां, दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म  Geojit Investments Ltd के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के शेयर में तेजी आने वाली है। जियोजित ने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया है और यह भी बताया है कि निवेशकों को किस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस 

ब्रैंक का शेयर आज बीएसई पर 5.11% या 2.78 रुपये की तेजी के साथ 57.15 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.25% या 2.85 रुपये चढ़कर 57.15 रुपये पर बंद हुआ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस टारगेट 

ब्रोकरेज ने इस पीएसयू स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए अगले 3-6 महीने के लिए 68 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर अपने LTP 54 रुपये  से 25% ऊपर जाएगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 48 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की भी सलाह दी है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि निवेशकों को 54-57 रुपये की रेंज में एंट्री करनी चाहिए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस हिस्ट्री

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 97 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 267 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 417 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 30, 2025