PSU Stock to BUY: ऐसे बहुत कम पीएसयू स्टॉक हैं जिनकी कीमत 60 रुपये से कम है। आज हम आपको एक ऐसे ही पीएसयू बैंक स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगले 3-6 महीने में 25% तक भाग सकता है। आज बैंक का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है।

जी हां, दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म Geojit Investments Ltd के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के शेयर में तेजी आने वाली है। जियोजित ने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया है और यह भी बताया है कि निवेशकों को किस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस

ब्रैंक का शेयर आज बीएसई पर 5.11% या 2.78 रुपये की तेजी के साथ 57.15 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.25% या 2.85 रुपये चढ़कर 57.15 रुपये पर बंद हुआ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस टारगेट

ब्रोकरेज ने इस पीएसयू स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए अगले 3-6 महीने के लिए 68 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर अपने LTP 54 रुपये से 25% ऊपर जाएगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 48 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की भी सलाह दी है।

ब्रोकरेज ने कहा कि निवेशकों को 54-57 रुपये की रेंज में एंट्री करनी चाहिए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस हिस्ट्री

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 97 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 267 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 417 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।