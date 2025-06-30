मिडिल क्लास की हालत पतली, अमीर दिखने की होड़ में फंसकर बर्बाद हो रहे लोग

कभी मिडिल (Middle Class) को समाज की रीढ़ माना जाता था। स्थिर नौकरी, दोपहिया से कार तक का सफर, साल में एक बार छुट्टियां और अपना घर लेना ही सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं।

अब कई लोग महंगे फोन (Expensive Phones), चमचमाती गाड़ियां और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने में अपनी पूरी कमाई खर्च कर रहे हैं। ये सबकुछ EMI और लोन (Loan) के सहारे हो रहा है। बाहर से सब अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में जेब खाली रहती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बिजनेस एक्सपर्ट श्याम अच्युतन कहते हैं कि आज के दौर में लोग दिखावा करने के लिए अपने भविष्य की कमाई भी अभी खर्च कर दे रहे हैं। महंगे गैजेट्स, ब्रंच, छुट्टियों में पैसा उड़ाना, ये सब सिर्फ Instagram पर अच्छा दिखाने के लिए हो रहा है।

लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदारी दिखा रहे हैं। ये लोग फालतू खर्च से बच रहे हैं। पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, सस्ते फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और सेविंग करके म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds), शेयर बाजार (Stock Market), प्रॉपर्टी (Real Estate) में निवेश कर रहे हैं।

श्याम कहते हैं कि ये लोग भले अभी अमीर ना दिखें, लेकिन धीरे-धीरे इनका पैसा बढ़ रहा है। 10 साल बाद वही लोग असली अमीर बनेंगे, जिनका आज मजाक उड़ाया जा रहा है।”

आर्थिक जानकारों के मुताबिक बढ़ती महंगाई (Inflation), नौकरी जाने का डर (Job Insecurity) और टेक्नोलॉजी की वजह से काम का तरीका बदल रहा है। ऐसे में दिखावे में पैसे उड़ाने की बजाय सही जगह पैसा लगाना ही भविष्य सुरक्षित करने का तरीका है।

श्याम ने कहा आज मिडिल क्लास दो हिस्सों में बंट रहा है। एक हिस्सा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो समझदारी से खर्च कर रहा है और निवेश कर रहा है। दूसरा हिस्सा सिर्फ अमीर बनने का ढोंग कर रहा है और कर्ज में डूबता जा रहा है।

उन्होंने साफ कहा कि अगर आप अमीर दिखने के लिए पैसे उड़ा रहे हैं तो कुछ साल बाद मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आज थोड़े दिन साधारण रहकर बचत करेंगे, तो आगे चलकर असली अमीर आप ही बनेंगे।