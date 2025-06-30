scorecardresearch
Indian Railway: यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव, अब 8 घंटे पहले तैयार होगा चार्ट

Indian Railway Rule Change: भारतीय रेलवे के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियमों के तहत अब 8 घंटे पहले ही ट्रेन का चार्ट बन जाएगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 10:15 IST
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों के लिए सफर आसान कर दिया है। रेलवे के सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब से रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा। इससे पहले यह चार्ट ट्रेन के डिपार्जर से 4 घंटे पहले तैयार होता था। 

अश्विनी वैष्णव ने दी सहमति

रेलवे बोर्ड ने कुछ समय पहले रिजर्वेशन चार्ट का प्रपोजल पेश किया था। इस प्रपोजल को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) से मंजूरी मिल गई है। इस प्रपोजल में रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग को 4 घंटे से बदलकर 8 घंटे किया गया। रेल मंत्री ने इस प्रपोजल पर सहमति जताने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है। हालांकि, अभी तक यह नियम लागू नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही रिजर्वेशन टाइमिंग में बदलाव होंगे।

इन यात्रियों को होगा फायदा

रेलवे के इस फैसले से कई यात्रियों को फायदा होगा। वेटिंग यात्री चार्ट तैयार होने का इंतजार करते हैं। ऐसे में कई बार उनकी सीट कन्फर्म हो जाती है, जिसके बाद वह धड़फड़ में स्टेशन जाते हैं। 

हालांकि, अगर चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होता है तो वेटिंग यात्रियों के लिए सहूलियत होगी। यह वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बेहतर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम करेगा। 

बदल जाएंगे रेलवे के ये नियम

1 जुलाई से रेलवे के कई नियम बदलने वाले हैं। नए नियमों के अनुसार तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों (Tatkal Ticket Booking Rule Change) में बदलाव होगा। अब सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC के जरिये टिकट बुक कर सकते हैं। 

इसके अलावा 1 जुलाई 2025 से ट्रेन का किराया  (Train Fare Hike) बढ़ जाएगा। नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराए 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है। वहीं, एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर में इजाफा होगा। हालांकि, 500 किलोमीटर की यात्रा पर कोई सेकेंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं, 500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने पर हर किलोमीटर पर आधे पैसा ज्यादा देना होगा।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 30, 2025