आनंदराठी को पसंद आया 40 रुपये वाला शेयर, कहा- फटाफट खरीदें; इतना दिया टारगेट प्राइस

आनंद राठी ने पेनी स्टॉक CIFL Share को खरीदने की सलाह दी है। बता दें कि इस शेयर की कीमत 40 रुपये है।

New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 16:55 IST
Entero Healthcare is one of the largest and fastest growing pharma distribution platforms in the fragmented Indian market, said IIFL Capital's IC note.
Bansal Wire is the second largest manufacturer of steel wire in India and the largest stainless steel wire manufacturer, said Anand Rathi.

अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में कम दाम पर अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो 40 रुपये का ये शेयर आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। हाल ही में इस शेयर की कीमत अपने हाई लेवल 44-45 रुपये से गिरकर करीब 40 रुपये आ गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर की यह गिरावट निवेशकों के लिए शानदार मौका हो सकता है।

CIFL शेयर पर नजर क्यों?

ये शेयर है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (Capital India Finance Limited), जो देश की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है। आनंदराठी इंवेस्टमेंट सर्विसेज (Anand Rathi Investment Services) ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह शेयर अगले एक महीने में 18% तक का रिटर्न दे सकता है। इसका कारण यह है कि यह शेयर हाल ही में 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लेवल (Fibonacci Retracement Level) पर पहुंचा है, जो इसके मासिक सपोर्ट लेवल S1 के करीब है। ये सपोर्ट लेवल 38-40 रुपये के बीच है।

शेयर की कीमत कहां जा सकती है?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप इस शेयर को 38 से 40 रुपये के बीच खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत 46 रुपये तक जा सकती है। हालांकि, उन्होंने 35 रुपये पर स्टॉप-लॉस लगाने की सलाह दी है ताकि नुकसान से बचा जा सके।

क्या करती है कंपनी 

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (CIFL) करीब 30 साल पुरानी कंपनी है। ये SME/MSME सेक्टर को सिक्योर्ड लोन, इक्विपमेंट फाइनेंस और सप्लाई चेन फाइनेंस जैसी सेवाएं देती है। इसके अलावा कंपनी रिटेल फाइनेंस (Retail Finance) में भी काम करती है। इसमें होम लोन (Home Loan), होम इम्प्रूवमेंट लोन, होम एक्सटेंशन लोन, NRI होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर सेवाएं शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की नेटवर्थ करीब 1400 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये के बीच है। कंपनी ने SME/MSME सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और इसके प्रोडक्ट्स की अच्छी मांग है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Jun 30, 2025