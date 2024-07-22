ModinomicsBudget2024: Economic Survey में FY25 में सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी दर 6.5-7% रहने का अनुमान लगाया गया है

scorecardresearch
जून में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FY25 के लिए विकास पूर्वानुमान को 7% से संशोधित कर 7.2% कर दिया। पिछले तीन वर्षों में देश की विकास दर 7% से अधिक हो गई है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2024 14:07 IST
भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) 2024-25 में 6.5 से 7% के बीच बढ़ने की उम्मीद है, यह जानकारी वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा 22 जुलाई को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई। यह सर्वेक्षण, जो कि वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 7% के अनुमान के अनुरूप है।

आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व 

आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक रिपोर्ट है जो पिछले वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार की गई है। इसमें देश की आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति, और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि "सर्वेक्षण ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.5-7% के बीच अनुमानित किया है, जिसमें जोखिम संतुलित हैं, यह देखते हुए कि बाजार की अपेक्षाएँ अधिक हैं।”

पिछले अनुमानों के साथ तुलना 

इससे पहले, 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्रालय ने FY25 के लिए GDP की बढ़ोतरी दर का अनुमान लगभग 7% लगाया था। जून में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने FY25 के लिए वृद्धि के पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। पिछले तीन वर्षों में देश की वृद्धि दर 7% से अधिक रही है।

आर्थिक विकास की चुनौतियाँ 

हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया है जो भारत की विकास दर को प्रभावित कर सकती हैं। वैश्विक विकास के प्रभाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए तकनीकी परिवर्तनों के कारण रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि "भारत की विकास की दृष्टि केवल घरेलू प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक घटनाओं के प्रभाव को भी दर्शाती है।”

भविष्य की संभावनाएँ

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि यदि FY25 में कोई बड़ी बाधाएँ नहीं आती हैं, तो यह कोविड-19 महामारी के बाद चौथा वर्ष होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत अपने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करे और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करे ताकि वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके।

भारत की आर्थिक वृद्धि

भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएँ सकारात्मक हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण ने न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन किया है, बल्कि भविष्य की नीतियों और सुधारों की दिशा भी निर्धारित की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगामी बजट इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करेगा।
 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 22, 2024