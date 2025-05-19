Stock To Buy: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने Hero MotoCorp के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। MOFSL के रिपोर्ट के बाद हीरो मोटरकॉर्प के शेयर फोकस में आ गया है।

आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Hero MotoCorp Share) 1.77 फीसदी की तेजी के साथ ₹4,422.40 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

MOFSL ने क्या कहा?

शेयर बाजार की जानी-मानी ब्रोकरेज कंपनी Motilal Oswal ने इस टू-व्हीलर कंपनी के शेयर पर 'BUY' रेटिंग दी। MOFSL ने स्टॉक का टारगेट प्राइस (Hero MotoCorp Share Price Target) ₹4,761 सेट किया है। इसका मतलब है कि स्टॉक में 10 फीसदी की तेजी आने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल को भरोसा है कि हीरो मोटोकॉर्प आने वाले तीन सालों यानी FY25 से FY27 तक हर साल औसतन 5% की ग्रोथ दर्ज कर सकती है। इसकी वजह कंपनी के नए टू-व्हीलर लॉन्च, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और गांवों में बिक्री में धीरे-धीरे सुधार है।

कैसा रहा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Hero MotoCorp Financial Performance)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल के मार्च तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर हुआ। मार्च तिमाही में कंपनी का मार्जिन 14.2% रहा जो कि MOFSL के अनुमान जितना था। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ₹ 1,169 करोड़ रहा है जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 17 फीसदी ज्यादा है। कंपनी की कुल इनकम ₹41,967 करोड़ हो गया है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Hero MotoCorp Share Performance)

हीरो मोटोकॉर्प के शेयर ने सिर्फ एक हफ्ते में ही 10% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 13% चढ़ा है। YTD के आधार पर वर्ष 2025 में अभी तक शेयर में 5 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, छह महीने में स्टॉक ने 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

इस शेयर का 52-वीक हाई ₹6,245 है और 52 वीक लो ₹3,322.60 है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹86,700 करोड़ है।