Eicher Motors एक बार फिर फोकस में है। हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजे (Eicher Motors Q4 Results) जारी किए, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। कंपनी ने न सिर्फ शानदार प्रॉफिट दर्ज किया है, बल्कि निवेशकों के लिए 70 रुपये प्रति शेयर का तगड़ा डिविडेंड (Eicher Motors Dividend) भी घोषित किया है। इसके साथ ही बड़े ब्रोकरेज हाउसों ने इस स्टॉक पर मजबूत भरोसा जताया है।

आज कंपनी के शेयर (Eicher Motors Share Price) 0.50 फीसदी की तेजी के साथ 5,473.50रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुआ। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 5,548 रुपये के हाई लेवल को टच किया।

कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस (Eicher Motors Financial Performance)

Eicher Motors ने मार्च तिमाही में 1,362 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 27% ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू भी 23% की दर से बढ़ा और यह 5,241 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। तिमाही-दर-तिमाही कंपनी का प्रॉफिट 16% बढ़ा है। यानी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत बनी हुई है।

ब्रोकरेज हाउसों की राय (Eicher Motors Share Price Target)

Citi, Jefferies और HSBC ने कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। Citi ने Eicher Motors को Buy की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹6200 रखा है। Jefferies ने भी बुलिश होकर टारगेट प्राइस ₹6500 बताया है, जो अब तक का सबसे हाई अनुमान है। वहीं, HSBC ने स्टॉक को Hold की रेटिंग दी और ₹5300 का टारगेट प्राइस सेट किया।

ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि कंपनी की ग्रोथ, रॉयल एनफील्ड ब्रांड की पॉपुलैरिटी और आने वाले EV प्लान इसे लंबी अवधि में मल्टीबैगर बना सकते हैं।

₹70 का डिविडेंड

Eicher Motors ने 70 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह डिविडेंड कंपनी के फेस वैल्यू पर 7000% के बराबर बैठता है, जो किसी भी निवेशक के लिए बेहद रिटर्न है। यह पिछले 5 सालों में कंपनी द्वारा दिया गया सबसे बड़ा डिविडेंड है।