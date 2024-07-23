वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तुत 2024-25 के केंद्रीय बजट ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी उत्साह जगाया है, खास तौर पर कंट्रोवर्सिअल Angel Tax के उन्मूलन के साथ। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत लगाया गया यह कर, पूंजी जुटाने की चाह रखने वाले स्टार्टअप के लिए एक बड़ी बाधा रहा है। इसके हटने से स्टार्टअप परिदृश्य में नई जान आने और शुरुआती चरण की कंपनियों में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्या है एंजल टैक्स?

Angel Tax को 2012 में फुलाए हुए मूल्यांकन के माध्यम से कर से बचने पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था। यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है, जो उचित बाजार मूल्य से अधिक धन प्राप्त करती हैं, अतिरिक्त राशि को 30% की दर से कर योग्य आय के रूप में मानती हैं। इस विनियमन की आलोचना नवाचार और निवेश को दबाने के लिए की गई है, क्योंकि यह स्टार्टअप और निवेशकों दोनों के लिए अनिश्चितता का माहौल बनाता है। कई उद्यमियों ने तर्क दिया है कि यह कर वास्तव में आय के बजाय पूंजी पर कर है, जो भारत के लिए अद्वितीय है और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए हानिकारक है।

एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रभाव

एंजल टैक्स को खत्म करने का फैसला स्टार्टअप समुदाय और उद्योग हितधारकों, जिसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भी शामिल है, की लगातार की गई मांगों का जवाब है। DPIIT ने पहले इसे हटाने की सिफारिश की थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इस कर ने फंडिंग में बाधा उत्पन्न की है, और स्टार्टअप में निवेश वर्ष की पहली छमाही में लगभग 4% घटकर $5 बिलियन से अधिक रह गया है।

इस कर को हटाने से पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे स्टार्टअप के लिए दंडात्मक कर प्रभावों के डर के बिना आवश्यक फंडिंग आकर्षित करना आसान हो जाएगा। यह कदम सरकार के उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, जैसा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी पहलों में व्यक्त किया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था।

व्यापक आर्थिक निहितार्थ

एंजल टैक्स को खत्म करने से स्टार्टअप क्षेत्र से परे दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अधिक अनुकूल निवेश माहौल बनाकर, सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। सरलीकृत कर व्यवस्था से घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत की नीतियों को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ा जा सकता है, जहाँ निवेशक अक्सर स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए कर लाभ का आनंद लेते हैं।

इसके अलावा, राजकोषीय घाटे को 5.1% से घटाकर 4.9% करने पर बजट का ध्यान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करने की सरकार की क्षमता से उपभोक्ताओं के लिए डिस्पोजेबल आय में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे समग्र उपभोग और बचत को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें हाल के वर्षों में गिरावट देखी गई है।

उद्योग की प्रतिक्रियाएँ

उद्यम पूंजी समुदाय की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक रही है। उद्योग के नेताओं ने आशा व्यक्त की है कि एंजल टैक्स को हटाने से स्टार्टअप में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त शोध और विकास की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीप टेक और बायोटेक्नोलॉजी। उनका तर्क है कि नवाचार को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक कर वातावरण महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इसके अलावा, बजट को स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अन्य दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने के अवसर के रूप में देखा गया है, जिसमें सरलीकृत माल और सेवा कर (जीएसटी) ढांचे और विदेशी निवेशों के लिए त्वरित अनुमोदन की मांग शामिल है। ये परिवर्तन उद्यम पूंजी और उद्यमशीलता गतिविधि के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को और बढ़ा सकते हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त करना भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बाधा को हटाकर, सरकार न केवल उद्यमियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को दूर कर रही है, बल्कि अधिक जीवंत और प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिदृश्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। जैसे-जैसे स्टार्टअप क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक बढ़ोतरी को गति देने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और शुरुआती चरण की कंपनियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। बजट उद्यमशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अंततः व्यापक अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है