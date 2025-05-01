scorecardresearch
₹10 के शेयर ने बना दिए 1 करोड़, जानिए इस छुपे रतन स्टॉक का नाम

Crorepati Stock : शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जिसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को 12 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 1, 2025 17:25 IST
शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव आना आम बात है। कभी बाजार चढ़ता है, तो कभी गिरता है। पिछले कुछ महीनों में भी ऐसा ही देखने को मिला। सितंबर 2024 के बाद से बाजार में गिरावट का सिलसिला चला, जो अब जाकर पिछले कुछ हफ्तों में थमा है और एक बार फिर तेजी दिखाई दे रही है।

इस उतार-चढ़ाव में जहां कई निवेशकों को नुकसान हुआ, वहीं कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त रिटर्न देकर लाखों निवेशकों को करोड़पति भी बना दिया। ऐसे ही एक स्टॉक का नाम कैप्टन टेक्नोकास्ट (Captain Technocast) है।

1 लाख से 1.26 करोड़ का सफर

अगर आप 6 साल पहले यानी मई 2019 में इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश करते तो आज वो रकम ₹1.26 करोड़ हो गई होती। उस वक्त शेयर की कीमत ₹10.03 थी और 30 अप्रैल 2025 को इसकी कीमत करीब ₹316.50 है। यानी निवेशकों को लगभग 12,500% का रिटर्न मिला है। यह इतना बड़ा रिटर्न इसलिए भी मिला क्योंकि इस दौरान कंपनी ने दो बार 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर (Bonus Share) जारी किए, जिससे शेयरों की संख्या चार गुना हो गई।

बोनस शेयर का असर (Multibagger Share with Bonus)

मई 2019 में अगर किसी ने ₹1 लाख निवेश किया होता तो उसे लगभग 10,000 शेयर मिलते। लेकिन कंपनी ने जुलाई 2019 और अप्रैल 2025 में 1:1 बोनस शेयर दिए। इससे शेयर की संख्या बढ़कर 40,000 हो गई। अब अगर इन 40,000 शेयरों की वैल्यू आज की कीमत ₹316.50 के हिसाब से निकालें, तो यह रकम करीब ₹1.26 करोड़ बैठती है। यानी सिर्फ 6 साल में एक मामूली निवेश ने करोड़पति बना दिया।

शेयर की कीमत और परफॉर्मेंस (Captain Technocast Share Price History)

30 अप्रैल 2025 को इस शेयर का ट्रेडिंग प्राइस ₹316.50 था। कंपनी का 52 वीक का हाई ₹322 और लो ₹92.50 रहा है। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 730 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।

बीते एक साल में इस शेयर ने 209% का रिटर्न  दिया है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक 86% चढ़ गया। इसी तरह शेयर ने तीन साल में 2329% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में शेयर ने 4021% से भी ज्यादा का छप्परफाड़ रिटर्न दिया।

Captain Technocast Ltd के बारे में

Captain Technocast Ltd एक इंडस्ट्रियल मेटल कास्टिंग (Metal Casting) कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एयरोस्पेस, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों के लिए हाई क्वालिटी वाले कास्टिंग प्रोडक्ट बनाती और एक्सपोर्ट करती है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और तब से यह कंपनी लगातार विस्तार कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
