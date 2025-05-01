Shahrukh Khan दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर, जानिए कौन है नंबर 1?

फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही ग्लैमर, पैसा और शोहरत की दुनिया रही है। एक हिट फिल्म किसी भी अभिनेता की किस्मत रातों-रात बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर एक्टर कौन है? और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इस लिस्ट में किस स्थान पर आते हैं?

advertisement

हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दुनिया के 10 सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट (Top 10 Richest Actors in the World) जारी की गई है। चलिए जानते हैं कौन बना है World’s Richest Actor और इस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है।

सबसे अमीर एक्टर हैं Jerry Seinfeld

इस लिस्ट में पहला नाम है Jerry Seinfeld का, जो अमेरिका के जाने-माने कॉमेडियन और टीवी एक्टर हैं। उन्होंने अपने पॉपुलर सिटकॉम “Seinfeld” से दुनिया भर में पहचान और दौलत दोनों कमाई है। उनकी कुल संपत्ति (Jerry Seinfeld Net Worth) करीब $1 अरब (₹8,300 करोड़) है, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर एक्टर (Richest Actor in the World) बन गए हैं।

दूसरे नंबर पर Tyler Perry

Tyler Perry, जो अमेरिकी एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं, लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनकी नेटवर्थ (Tyler Perry Net Worth 2025) भी करीब $1 अरब है। पेरी ने अपने टीवी शो, फिल्म्स और स्टूडियो इन्वेस्टमेंट्स के जरिए जबरदस्त कमाई की है।

तीसरे स्थान पर The Rock

तीसरे नंबर पर हैं हॉलीवुड सुपरस्टार Dwayne Johnson, जिन्हें दुनिया “The Rock” के नाम से जानती है। उनकी कुल संपत्ति (Dwayne Johnson The Rock Net Worth) $890 मिलियन बताई गई है। वे फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस में भी एक्टिव हैं।

शाहरुख खान का नंबर चौथा (Richest Indian Actor)

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं भारत के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan)। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति (Shahrukh Khan Net Worth 2025) $876.5 मिलियन (₹7,300 करोड़) के करीब है। शाहरुख खान ने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और आईपीएल टीम “Kolkata Knight Riders” के जरिए भी भारी कमाई की है।

टॉप 10 की लिस्ट में और कौन-कौन?

5वें नंबर पर हैं Tom Cruise हैं। इनकी नेटवर्थ करीब $800 मिलियन है।



6वें नंबर पर Brad Pitt हैं। इनकी कुल संपत्ति $594.23 मिलियन है।



7वें नंबर पर $500 मिलियन नेट वर्थ के साथ George Clooney का नाम है।



8वें पर Robert De Niro हैं। इनके पास $500 मिलियन की नेट वर्थ है।



9वें स्थान पर Tom Hanks हैं।



10वें पर चाइना के एक्शन हीरो Jackie Chan हैं।



इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय एक्टर

इस पूरी लिस्ट की खास बात ये है कि इसमें शामिल 10 एक्टर्स में से 8 अमेरिका से हैं, एक चाइना से और सिर्फ एक भारतीय एक्टर – शाहरुख खान हैं। ये बात भारत के लिए गर्व की है कि ग्लोबल लेवल पर भी शाहरुख की ब्रांड वैल्यू और दौलत का दबदबा कायम है।