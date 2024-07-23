scorecardresearch
बजट 2025#ModinomicsBudget2024: निर्मला सीतारमण कर रही है संसद में बजट पेश - LIVE
बजट 2025
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 23, 2024 12:38 IST

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के स्लैब में बदलाव की घोषणा कीAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:38 PM (IST)

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के स्लैब में बदलाव की घोषणा की

नई व्यवस्था में संशोधित कर संरचना - 0-3 लाख - शून्य, 3-7 लाख - 5%, 7-10 लाख - 10%, 10-12 लाख - 15%, 12-15 लाख - 20%, 15 लाख से ऊपर - 30%,
लौंग टर्म कैपिटल गेन्स कर घटाकर 12.5% किया गयाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:27 PM (IST)

लौंग टर्म कैपिटल गेन्स कर घटाकर 12.5% किया गया

सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स ख़त्मAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:23 PM (IST)

सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स ख़त्म

पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की गईAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:23 PM (IST)

पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की गई

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:17 PM (IST)

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा

सरकार ने कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दीAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:17 PM (IST)

सरकार ने कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गयाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:16 PM (IST)

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:08 PM (IST)

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा

बजट अनुमान के हिस्से के रूप में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत होने की घोषणा की।
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:05 PM (IST)

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा

सरकार जलवायु वित्त को बढ़ावा देगीAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:05 PM (IST)

सरकार जलवायु वित्त को बढ़ावा देगी

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हम जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करेंगे।"
बजट में शहरी विकास पर फोकसAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:03 PM (IST)

बजट में शहरी विकास पर फोकस

100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं
अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी. एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मददAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:02 PM (IST)

अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी. एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद

केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी. आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकारAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:02 PM (IST)

केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी. आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गयाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:02 PM (IST)

इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया

युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी. 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगीAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:01 PM (IST)

युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी. 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी

अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगाAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:01 PM (IST)

अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा

पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकारAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:01 PM (IST)

पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार

बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलानAbhishek
Commentary
20th Jul, 12:00 PM (IST)

बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा, बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है, नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
सरकार ने राज्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा कीAbhishek
Commentary
20th Jul, 11:56 AM (IST)

सरकार ने राज्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की

कैपेक्स के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटितAbhishek
Commentary
20th Jul, 11:55 AM (IST)

कैपेक्स के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित

