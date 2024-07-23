ModinomicsBudget2024

Advertisement
New Delhi ,UPDATED: Jul 23, 2024 12:38 IST
20th Jul, 12:38 PM (IST)
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के स्लैब में बदलाव की घोषणा की
नई व्यवस्था में संशोधित कर संरचना - 0-3 लाख - शून्य, 3-7 लाख - 5%, 7-10 लाख - 10%, 10-12 लाख - 15%, 12-15 लाख - 20%, 15 लाख से ऊपर - 30%,
20th Jul, 12:27 PM (IST)
लौंग टर्म कैपिटल गेन्स कर घटाकर 12.5% किया गया
20th Jul, 12:23 PM (IST)
सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स ख़त्म
20th Jul, 12:23 PM (IST)
पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की गई
20th Jul, 12:17 PM (IST)
वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा
20th Jul, 12:17 PM (IST)
सरकार ने कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी
20th Jul, 12:16 PM (IST)
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया
20th Jul, 12:08 PM (IST)
वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा
बजट अनुमान के हिस्से के रूप में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत होने की घोषणा की।
20th Jul, 12:05 PM (IST)
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा
20th Jul, 12:05 PM (IST)
सरकार जलवायु वित्त को बढ़ावा देगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हम जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करेंगे।"
20th Jul, 12:03 PM (IST)
बजट में शहरी विकास पर फोकस
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं
20th Jul, 12:02 PM (IST)
अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी. एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद
20th Jul, 12:02 PM (IST)
केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी. आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
20th Jul, 12:02 PM (IST)
इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया
20th Jul, 12:01 PM (IST)
युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी. 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी
Commentary
अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा
Commentary
पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार
Commentary
बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा, बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है, नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
20th Jul, 11:56 AM (IST)
सरकार ने राज्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की
20th Jul, 11:55 AM (IST)
कैपेक्स के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित
