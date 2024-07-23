बजट 2025 #ModinomicsBudget2024 #ModinomicsBudget2024: निर्मला सीतारमण कर रही है संसद में बजट पेश - LIVE #ModinomicsBudget2024: निर्मला सीतारमण कर रही है संसद में बजट पेश - LIVE #ModinomicsBudget2024 #ModinomicsBudget2024 #ModinomicsBudget2024: निर्मला सीतारमण कर रही है संसद में बजट पेश - LIVE

Abhishek वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के स्लैब में बदलाव की घोषणा की नई व्यवस्था में संशोधित कर संरचना - 0-3 लाख - शून्य, 3-7 लाख - 5%, 7-10 लाख - 10%, 10-12 लाख - 15%, 12-15 लाख - 20%, 15 लाख से ऊपर - 30%,



Abhishek सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया



Abhishek वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा बजट अनुमान के हिस्से के रूप में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत होने की घोषणा की।



Abhishek बजट में शहरी विकास पर फोकस 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं



Abhishek अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी. एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद



Abhishek पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार



Abhishek बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा, बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है, नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण

