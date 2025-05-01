Bye-Bye ChatGPT-4, OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी-4 को कहा अलविदा

Goodbye GPT-4: ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कंपनी के चैटजीपीटी में GPT-4 मॉडल को पूरी तरह से GPT-4o में बदल दिया गया है।

ऑल्टमैन ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अलविदा, जीपीटी-4. आपने एक क्रांति की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि हम भविष्य में कुछ इतिहासकारों को देने के लिए आपको एक विशेष हार्ड ड्राइव में गर्व से रखेंगे।

goodbye, GPT-4. you kicked off a revolution.



we will proudly keep your weights on a special hard drive to give to some historians in the future. — Sam Altman (@sama) May 1, 2025

चैटजीपीटी-4 की रिटायरमेंट ओपनएआई द्वारा जीपीटी-4o के "annoying" अपडेट को वापस लेने के ठीक बाद हुई है। इस बदलाव के कारण यूजर्स ने चैटबॉट के अत्यधिक पॉजिटिव और चापलूसी करने वाले होने की शिकायत की थी।

चापलूसी भरे अपडेट के बारे में, कंपनी ने माना कि उन्होंने शॉर्ट टर्म फीडबैक पर बहुत अधिक भरोसा किया था, इस बात पर विचार नहीं किया कि समय के साथ यूजर्स की अपेक्षाएं कैसे बदल सकती हैं। नतीजतन, GPT‑4o ने ऐसी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं जो अधिक पॉजिटव सकारात्मक और कभी-कभी गलत लगती थीं।

OpenAI ने यह भी कहा है कि, GPT-4 को स्टैंडर्ड चैटजीपीटी इंटरफेस से हटाया जा रहा है, लेकिन यह कंपनी के एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के माध्यम से डेवलपर्स और बिजनेस के लिए एक्सेस रहेगा।

कब लॉन्च हुआ था GPT-4?

GPT-4, जिसे पहली बार मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, OpenAI के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ था क्योंकि इसने मल्टीमॉडल क्षमताओं को पेश किया, जिससे मॉडल को टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रोसेस करने की अनुमति मिली। इसने ChatGPT और Microsoft के AI असिस्टेंट, Copilot दोनों को ऑपरेट किया।

ऑल्टमैन ने पहले बताया था कि GPT-4 के ट्रेनिंग पर 100 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत आई थी। कंपनी ने GPT-4 की सराहना करते हुए कहा कि GPT‑4 ने ChatGPT के विकास में एक महत्वपूर्ण भूनिका निभाई है।