Mutual Fund: अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की तलाश में हैं जो कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दे सके, तो HDFC Mid-Cap Opportunities Fund एक बेहतरीन उदाहरण है। इस फंड ने बीते 10 साल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है। यह उन लोगों के लिए भी शानदार रहा है जिन्होंने एकमुश्त (Lumpsum) या हर महीने SIP के जरिए निवेश किया।

₹1 लाख बना ₹5 लाख

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund ने 10 साल में लगभग 17.39% का सालाना रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2014 में इस फंड में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज आपकी राशि लगभग ₹5 लाख होती। यह कंपाउंडिंग का नतीजा है, जो समय के साथ निवेश की ताकत दिखाता है।

इतने सालों में यह फंड न सिर्फ बाजार की उठापटक झेल पाया, बल्कि लगातार निवेशकों को बेहतर रिटर्न भी देता रहा। खासकर उन लोगों के लिए जो धैर्य के साथ लंबे समय तक निवेश करते हैं, ये फंड एक मजबूत ऑप्शन साबित हुआ है।

SIP वालों को मिला और भी ज्यादा रिटर्न

जो निवेशक हर महीने ₹10,000 की SIP करते रहे, उन्हें इस फंड ने और भी शानदार फायदा दिया। पिछले 10 सालों में अगर आपने कुल ₹13 लाख की SIP की होती, तो आज वो रकम ₹40 लाख से भी ज्यादा हो गई होती। यानी ₹27 लाख से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा।

SIP में आपको बाजार की गिरावट के दौरान ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न बढ़ जाता है। यही वजह है कि SIP करने वालों को इस फंड में 19.76% का सालाना रिटर्न मिला।

फंड का पोर्टफोलियो और स्ट्रक्चर

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है। मिड-कैप कंपनियां ग्रोथ स्टेज में होती हैं, और भविष्य में बड़ा बनने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि इस फंड में ग्रोथ के जबरदस्त मौके होते हैं।

फंड का AUM (Assets Under Management) ₹72,610 करोड़ से ज्यादा है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.89% है, जो काफी किफायती माना जाता है। अनुभवी फंड मैनेजर इस फंड को संभालते हैं, जिससे जोखिम भी संतुलित रहता है।

क्या अभी भी निवेश करना सही रहेगा?

इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यह अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत विकल्प है। मिड-कैप सेगमेंट में अब भी ग्रोथ की काफी संभावना है। अगर आप 5 से 10 साल की सोच के साथ निवेश करना चाहते हैं और बाजार की हलचल से घबराते नहीं हैं, तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट हो सकता है।