₹5 लाख लगाइए और ₹10 लाख पाइए, सरकार की स्कीम में पैसा होगा डबल

अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर रहे और उस पर जबरदस्त रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना (KVP Scheme) आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पैसा तय समय में दोगुना हो जाए।

advertisement

क्या है किसान विकास पत्र स्कीम? (What is Kisan Vikas Patra)

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पोस्ट ऑफिस की एक h\hgnj स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, यानी इसमें किए गए निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार लेती है। इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें निवेश की गई राशि केवल 115 महीनों में डबल हो जाती है।

इस स्कीम में निवेश की शुरुआत केवल ₹1,000 से की जा सकती है और निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं।

ब्याज दर और मैच्योरिटी अवधि (Post Office Interest Rate 2025)

KVP Scheme पर इस समय सालाना 7.5% का ब्याज (Interest Rate) मिल रहा है। यह ब्याज कंपाउंडिंग बेसिस पर हर साल जुड़ता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। पहले इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 123 महीने थी, फिर इसे घटाकर 120 महीने किया गया और अब केवल 115 महीने में ही निवेश की गई राशि दोगुनी हो जाती है।

कैसे बनते हैं 5 लाख से 10 लाख?

मान लीजिए आप इस योजना में ₹5 लाख निवेश करते हैं। मौजूदा 7.5% ब्याज दर के हिसाब से 115 महीनों बाद आपकी रकम ₹10 लाख हो जाती है। इसमें ₹5 लाख आपका मूलधन होता है और बाकी ₹5 लाख आपको ब्याज के रूप में मिलता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बाजार की कोई उतार-चढ़ाव का असर नहीं होता, और रिटर्न पूरी तरह से तय होता है।

कौन खोल सकता है KVP अकाउंट? ( KVP Account Rule)

इस योजना में आप सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा, 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का बच्चा भी इस योजना में नामित होकर निवेश कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक व्यक्ति कितने भी KVP अकाउंट खोल सकता है। यानी 2, 4, 6 या इससे भी ज्यादा। इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है।

हालांकि, इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। यानी मैच्योरिटी पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए निवेश से पहले टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है।