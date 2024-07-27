BTBudgetRoundtable2024: "यह एक धक्का होगा, हम किसी पर कुछ भी थोपेंगे नहीं": शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप योजना पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण शीर्ष 500 कॉरपोरेट्स को केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार संबंधी पैकेज के हिस्से के रूप में इंटर्न लेने के लिए प्रेरित करना होगा और उन पर कुछ भी लागू नहीं करना होगा।

शनिवार को इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में, वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे बजट पारित करना होगा, इसके बाद विवरण तैयार किए जाएंगे... हम अभी भी मानते हैं कि यह एक "धक्का" होगा, हम किसी पर भी कुछ लागू नहीं करेंगे।"

नौकरियों के लिए सही कौशल वाले लोग नहीं हैं...

यह देखते हुए कि उद्योग अक्सर कहता है कि उनके पास नौकरियों के लिए सही कुशल लोग नहीं हैं, मंत्री ने कहा कि उन्हें "लोगों को प्रशिक्षित करने पर ज़ोर देना होगा।" उन्होंने रेखांकित किया, "उनके लिए, उन्हें इनमें से कुछ लोगों की भर्ती करनी पड़ सकती है, लेकिन बाज़ार में, आपके पास सही कुशल लोग होने चाहिए जिन्हें काम पर रखा जा सके।" उन्होंने कहा कि कौशल, प्रशिक्षुता और यह जानना कि इन कंपनियों में क्या हो रहा है और इस तरह का अनुभव इन उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में रोज़गार और कौशल पर प्रधान मंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत की शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन पर आधारित तीन योजनाओं की भी घोषणा की, जो पहली बार के कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर केंद्रित होंगी।

इन योजनाओं को नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अच्छा प्रतिसाद मिलेगा

मंत्री ने यह भी कहा कि एफएंडओ सेगमेंट के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर की दर में वृद्धि के निर्णय को "थोड़ा सा धक्का" माना जाना चाहिए और रेखांकित किया कि दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि एफएंडओ बाजार में किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए सेबी पूरी तरह से सक्षम है।

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत त्रिपक्षीय समझौते की अवधारणा के बारे में पूछे जाने पर वह राज्य सरकारों के साथ काम करने को लेकर भी आशावादी रहीं।





जबकि कई विपक्षी दलों ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें "पूरा विश्वास है कि इस सारी झिझक के अलावा, राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे," उन्होंने कहा।