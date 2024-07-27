BTBudgetRoundtable2024: रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन क्यों हटाया गया? डीईए सचिव ने समझाया

संघीय बजट 2024 में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए अनुक्रमण लाभ को समाप्त करने के निर्णय ने तीव्र बहस को जन्म दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह निर्णय, जो 23 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, रियल एस्टेट बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है।

इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में, अजय सेठ, सचिव, DEA, से इस कदम के पीछे के तर्क के बारे में सवाल किया गया, खासकर यह देखते हुए कि राजस्व सृजन इसका उद्देश्य नहीं था। सेठ ने कहा, "ऐतिहासिक रूप से, हमारी कराधान नीति ने विशेष संपत्ति वर्गों की ओर निवेश को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, छोटे बचत योजनाओं और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन दिए गए थे। हालांकि, हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुके हैं। वित्त मंत्री ने एक अधिक समान कराधान प्रणाली के लिए एक दृष्टि प्रस्तुत की है जो सभी संपत्ति वर्गों और निवेशकों को समान रूप से देखती है।"

उन्होंने आगे कहा, "एकमात्र भेदभाव दीर्घकालिक और अल्पकालिक निवेश के बीच होगा, क्योंकि बाद वाला सामान्यतः अर्थव्यवस्था के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। सरकार ने ऋण उपकरणों के लिए प्राथमिकता कर उपचार समाप्त कर दिया है, जिससे निवेशक विभिन्न संपत्ति वर्गों, जैसे कि शेयर, सोना और रियल एस्टेट में अपने जोखिम-लाभ प्राथमिकताओं के आधार पर सूचित निर्णय ले सकें। अनुक्रमण का सवाल विशेष रूप से एक नीति मामला नहीं है; यह निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाने के बारे में है। अंततः, निवेशक अपने जोखिम सहिष्णुता और संभावित लाभ का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।"

कई विशेषज्ञ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 12.5% तक कम करने को एक सकारात्मक कदम मानते हैं, भले ही अनुक्रमण लाभ समाप्त हो गया हो। इस कदम से रियल एस्टेट बाजार में तरलता बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, विभिन्न संपत्ति वर्गों के बीच दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर दरों को संरेखित करना लंबे समय से निवेशकों की मांग रही है। सरकार का डिजिटलीकरण, कुशल भूमि प्रबंधन, और अद्यतन नियमों पर ध्यान केंद्रित करना भी शहरीकरण और रियल एस्टेट विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे संपत्ति लेनदेन को सरल बनाया जा रहा है और नगरपालिका राजस्व को बढ़ाया जा रहा है।