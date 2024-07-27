scorecardresearch
#BTBudgetRoundtable2024: कृषि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त उपाय: विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए वित्त पोषण में वृद्धि शामिल है, जो किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Aryan Jakhar
Jul 27, 2024
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के अशोक गुलाटी और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़।

सरकार का 2024-25 का संघीय बजट कृषि उत्पादकता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्रस्तावित उपाय भारत के कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाएंगे।

Also Read: #BTBudgetRoundtable2024: जयंत सिन्हा ने कहा कि नई ईएलआई योजना श्रम के औपचारिकीकरण पर केंद्रित है

किसान कल्याण की राह

आशोक गुलाटी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद के प्रोफेसर, और अजय वीर जाखर, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष, ने इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में "किसान कल्याण की राह" सत्र के दौरान अपने विचार साझा किए। संघीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए फंडिंग में वृद्धि की गई है, जो किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि, कुछ लोग इस वृद्धि को अपर्याप्त मानते हैं। गुलाटी ने कहा, "पीएम-किसान योजना के लिए अतिरिक्त फंड सही दिशा में एक कदम है लेकिन यह क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।"

गुलाटी ने बताया कि अर्थव्यवस्था स्थिरता से बढ़ रही है, इस वर्ष लगभग 7% की वृद्धि दर की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह 8.2% थी। हालांकि, कृषि क्षेत्र ने पिछले वर्ष केवल 1.4% की वृद्धि दर्ज की। पिछले दशक में, कृषि का औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 3.7% रहा है, जिसमें मोदी प्रशासन के दौरान यह औसत 3.5% और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 3.0% रहा। कृषि में बढ़ती अस्थिरता का श्रेय जलवायु परिवर्तन को दिया गया है।

गुलाटी ने ग्रामीण युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला। वे बढ़ती आय में ठहराव के कारण कृषि छोड़कर कम वेतन वाली शहरी नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "सरकारी नीतियों ने कृषि उत्पादन की कीमतों को कम रखने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे भी किसानों की आय को प्रभावित करते हैं।"

पीएम-किसान योजना महत्वपूर्ण

पीएम-किसान योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में असफल है। गुलाटी ने कहा, "इसका वार्षिक बजट में वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कोई बड़ा बदलाव ला सके।" उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की चुनौतियों, जैसे बढ़ती लागत और ठहरी हुई उत्पादकता, के लिए अधिक व्यापक वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जाखड़ ने भी इन चिंताओं को साझा किया और वित्तीय सहायता के अलावा प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें बाजार पहुंच में सुधार, लागत प्रबंधन, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा, "वर्तमान उपाय दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं करते।"

जाखड़ ने खाद्य कीमतों पर नियंत्रण की आलोचना की, जैसे प्याज और गेहूं पर, जो किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को उपभोक्ताओं का समर्थन करने के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण या खाद्य कूपन पर विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि केवल कीमतों पर नियंत्रण किया जाए।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा की गई। हालांकि बजट में सड़कों, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में निवेश की घोषणा की गई है, विशेषज्ञों का मानना है कि ये अकेले पर्याप्त नहीं हैं। जाखड़ ने कहा, "ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।" उन्होंने टिकाऊ कृषि विकास के लिए तकनीकी उन्नति और बेहतर बाजार पहुंच का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस प्रकार, बजट में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक ठोस और समग्र उपायों की आवश्यकता है।

Jul 27, 2024