BTBudgetRoundtable2024: जयंत सिन्हा ने कहा कि नई ईएलआई योजना श्रम के औपचारिकीकरण पर केंद्रित है

जयंत सिन्हा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नया रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना श्रम के औपचारिकीकरण पर अधिक केंद्रित है। व्यापार आज बजट राउंड टेबल 2024 को संबोधित करते हुए, सिन्हा ने कहा कि यह योजना ताजा कॉलेज पास आउट को कौशल प्रदान करने और वर्तमान नौकरी बाजार की जरूरतों के अनुरूप उन्हें रोजगार योग्य बनाने पर केंद्रित है। चूंकि यह योजना ईपीएफओ पंजीकरण के माध्यम से साकार होने वाली है, इसलिए यह श्रम के औपचारिकीकरण के बारे में भी बात करती है, जो नए रोजगार पैदा करने के समान महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा।

advertisement

Also Read: #BTBudgetRoundtable2024: नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए अतिरिक्त तरलता उपलब्ध है

इंटर्नशिप को सुविधाजनक बनाना

हालांकि, चिंता का विषय, जैसा कि कई लोगों ने उठाया है, यह है कि इस तरह के इंटर्नशिप को सुविधाजनक बनाना वास्तव में रोजगार सृजन का नेतृत्व करेगा या नहीं। इस संदर्भ में, InfoEdge के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने कहा कि कोई भी कौशल कक्षाओं में नहीं, बल्कि केवल कार्य पर ही सर्वश्रेष्ठ रूप से विकसित होता है। "बार-बार अभ्यास एक कर्मचारी को आवश्यक कौशल में पूर्णता प्रदान करता है। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवार अपने वरिष्ठों को ध्यानपूर्वक देखकर करीब से सीखते हैं। इसलिए, यह इंटर्न के लिए अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।"

हालांकि, राजीव मेमानी, चेयरमैन और सीईओ, EY India और CII अध्यक्ष पदाधिकारी 2024-25 ने 12 महीने के बाद जब इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी, तब इंटर्न के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। एक अनुमानित अनुमान देते हुए, उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ ताजा उम्मीदवारों को रखना है, जिसका मतलब है कि औसतन प्रत्येक कंपनी को एक समय पर लगभग 4,000 इंटर्न को समायोजित करना होगा। मेमानी ने पूछा, "क्या इन कंपनियों के पास इतने सारे इंटर्न को समायोजित करने की क्षमता है? और, यहां तक कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो 12वें महीने के बाद उनकी रोजगार स्थिति क्या होगी?"

रोजगार देना ही आइडिया होना चाहिए

उन्होंने कहा कि अंत में इन लोगों को रोजगार देना ही आइडिया होना चाहिए। हालांकि योजना आकर्षक लग रही है, लेकिन इसे अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, नहीं तो उम्मीदवारों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। इस पर टिप्पणी करते हुए, बिखचंदानी ने कहा, "शायद कुछ कर्मचारियों में से 5 आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन वे भी उस कंपनी के लिए एक अच्छी पकड़ होंगे क्योंकि वे उसी व्यावसायिक वातावरण में सीखेंगे।" इस पर सहमति जताते हुए, सिन्हा ने कहा कि सरकारी योजनाओं की बहुसंख्या घोषणा के बाद बदलते बाजार की जरूरतों के अनुसार विकसित होती हैं। अगर ऐसी जरूरत महसूस की जाती है, तो सरकार ईएलआई योजना पर भी पुनर्विचार करेगी।

"लेकिन ये प्रोत्साहन वास्तव में काम करने चाहिए क्योंकि सरकार वर्तमान रोजगार योग्य कार्यबल और वर्तमान कौशल की जरूरतों के बीच असंतुलन को दूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत कम नौकरियां हैं लेकिन उन नौकरियों के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। इसके अलावा, पिछले वर्षों के पास आउट का भी एक बैकलॉग है। इसलिए रोजगार योग्य समूह की पहचान करना महत्वपूर्ण है और यही है जिस पर ईएलआई योजना केंद्रित है," सिन्हा ने निष्कर्ष निकाला।