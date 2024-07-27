BTBudgetRoundtable2024: नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए अतिरिक्त तरलता उपलब्ध है

इस वर्ष का संघीय बजट गहन समीक्षा का विषय रहा है, विशेष रूप से सरकार की उपभोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण पर। हालांकि, बजट में कोई स्पष्ट और बड़े पैमाने पर उपभोग को बढ़ावा देने वाला उपाय नहीं था, फिर भी वित्त मंत्री ने तर्क किया कि बजट में पेश किए गए कर सुधार अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य की सेवा करते हैं।

इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में, रवि अग्रवाल, सीबीडीटी के अध्यक्ष, से सरकार की तर्कशक्ति और परिवर्तनों के उपभोक्ता खर्च पर संभावित प्रभाव के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने बताया कि कर के दृष्टिकोण से, नया कर प्रणाली करदाताओं के लिए कई लाभ प्रदान करती है। कर स्लैब को सरल बनाकर और कई कटौतियों को समाप्त करके, व्यक्तियों के पास अधिक खर्च करने योग्य आय है। यह बढ़ी हुई तरलता करदाताओं को अपने पैसे खर्च करने या निवेश करने के लिए अधिक लचीलापन देती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इन परिवर्तनों के कारण राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ देती है। उदाहरण के लिए, जो करदाता वार्षिक 15 लाख रुपये कमाते हैं, उन्हें लगभग 10,000 रुपये की कर कटौती का लाभ मिलता है। जब वे वेतनभोगियों के लिए उपलब्ध अतिरिक्त कटौतियों पर विचार करते हैं, तो सरकार का राजस्व हानि लगभग 25,000 रुपये प्रति करदाता तक बढ़ जाती है।

रवि अग्रवाल ने कहा, "अगर आप इसे कर के दृष्टिकोण से देखें, तो स्लैब दरों में बदलाव और कर के लाभ के संदर्भ में, यह करदाता के लिए उपलब्ध अतिरिक्त तरलता है। नया कर प्रणाली करदाताओं को अपने पैसे पर अधिक स्वतंत्रता देता है। वे बिना किसी विशेष निवेश के अपने आय को खर्च करने या निवेश करने का चुनाव कर सकते हैं।"

अंत में, जबकि संघीय बजट में कोई प्रत्यक्ष उपभोग प्रोत्साहन नहीं था, सरकार के कर सुधार उपभोक्ता खर्च को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। करदाताओं को बढ़ी हुई खर्च करने योग्य आय प्रदान करके, बजट आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।