BTBudgetRoundtable2024: सेंसेक्स, निफ्टी सर्वकालिक उच्च स्तर पर: विजय केडिया, धीरेंद्र कुमार, आशु मदान बता रहे हैं कि इस बाजार में कैसे धन कमाया जाए

इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे राउंड टेबल 2024 में बोलते हुए, इक्विटी निवेशक विजय केडिया ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलाव को देखते हुए वह पिछले 3-4 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर आशावादी हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 19:17 IST
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में वैल्यू रिसर्च के धीरेंद्र कुमार, केडिया सिक्योरिटीज के विजय केडिया और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशु मदान।

जब बेंचमार्क शेयर सूचकांकों BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं, तो बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि यह गति भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और घरेलू निवेशकों द्वारा मजबूत तरलता के कारण बनी रहेगी। 26 जुलाई को 30-शेयर वाला सेंसेक्स लगभग 81,333 पर बंद हुआ, जबकि 50-शेयर वाला निफ्टी 24,834 पर स्थिर रहा।

JM फाइनेंशियल सर्विसेज के सह-प्रमुख अशु मदान ने कहा कि "बाजार को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है। बाजार की संरचना इतनी मजबूत है कि सुधार के लिए आपको COVID और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों की आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी कहा, "रिटेल निवेशकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तरलता इतनी मजबूत है और यह जारी रहेगी। लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए और क्षेत्रीय बदलाव जारी रहेंगे।"

प्रसिद्ध शेयर निवेशक विजय केडिया ने कहा कि "मैं पिछले 3-4 वर्षों से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकारात्मक रहा हूं, जो भी नीतियां सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "आपको शेयरों का चयन करते समय चयनात्मक होना चाहिए।"

दूसरी ओर, वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने कहा कि "निवेशकों को संपत्तियों पर वार्षिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए।" उन्होंने सुझाव दिया कि "निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को संपत्ति वर्गों में विविधित करना चाहिए।" कुमार ने सलाह दी कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में कुछ PSUs रखनी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी बढ़ रही हो और अन्य कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो।

जब उनसे पूछा गया कि बाजार में तेज गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होंगे, तो मदान ने कहा कि "वैश्विक अप्रत्याशित घटनाएं बाजार को पटरी से उतार सकती हैं।"

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) कर पर उनके विचार मिश्रित हैं। केंद्रीय बजट में LTCG कर की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। केडिया ने कहा, "मैं 12.5% कर से ठीक हूं। मैं 15%-20% कर की उम्मीद कर रहा था।" कुमार ने कहा कि "पूंजीगत लाभ कर आय का एक स्रोत बन गया है।" मदान ने कहा कि "10%-12.5% में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।"

इस बाजार में पैसे कैसे बनाएं? केडिया ने कहा, "बजट बहस पर समय बर्बाद न करें।" उन्होंने सलाह दी कि "अच्छे शेयरों की पहचान करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। अपनी क्षमता के अनुसार एक उचित मात्रा खरीदने का साहस रखें और लंबे समय तक धैर्य रखें।" कुमार ने कहा कि "जो पैसा आप निवेश करें, वह लंबे समय के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए।"

