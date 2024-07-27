scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबजट 2025#BTBudgetRoundtable2024: चुनावी वर्ष की चुनौतियों के बावजूद अर्थशास्त्री बजट 2024 में राजकोषीय अनुशासन की प्रशंसा करते हैं

#BTBudgetRoundtable2024: चुनावी वर्ष की चुनौतियों के बावजूद अर्थशास्त्री बजट 2024 में राजकोषीय अनुशासन की प्रशंसा करते हैं

इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके निहितार्थ को समझने के लिए बजट का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 18:57 IST
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में बिजनेस टुडे के संपादक सौरव मजूमदार के साथ डॉ. सुरजीत भल्ला, अभीक बरुआ और अदिति नायर
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में बिजनेस टुडे के संपादक सौरव मजूमदार के साथ डॉ. सुरजीत भल्ला, अभीक बरुआ और अदिति नायर

संघीय बजट 2024 एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि आर्थिक रणनीतियाँ और वित्तीय नीतियाँ देशों की दिशा निर्धारित करती हैं। इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में अर्थशास्त्रियों ने बजट का बारीकी से विश्लेषण किया ताकि इसके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव को समझा जा सके। डॉ. सुरजीत भल्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं, ने कहा, “फिस्कल दृष्टिकोण से, हालिया बजट ने उन सभी बक्सों को टिक कर दिया, जिन्हें हम देख रहे थे। हमें पता था कि राजस्व में वृद्धि होगी। यह उचित था कि इसका आधा खर्च किया जाए और कम से कम आधा फिस्कल समेकन के लिए रखा जाए। अब फिस्कल घाटा 4.9% GDP पर बेहतर है, जो हमारी अपेक्षाओं के निचले स्तर पर है, जिससे हम परिणाम से संतुष्ट हैं।”

advertisement

Also Read: #BTBudgetRoundtable2024:Vijay Kedia की नजर से कौन से मल्टीबैगर पॉकेट्स?

HDFC Bank के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने व्यापक आर्थिक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, “जबकि निजी क्षेत्र के निवेश आने की उम्मीद है, कुछ मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत का चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा चिंताएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, कौशल की गंभीर समस्या है, क्योंकि बड़े निर्माण कंपनियाँ अक्सर कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करती हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पीछे रह गए हैं, जिससे असमान सुधार हो रहा है।

उपभोक्ता मांग एक और मुद्दा: बरुआ

बरुआ ने आगे कहा, “उपभोक्ता मांग एक और मुद्दा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पीछे रह गए हैं, जिससे असमान सुधार हो रहा है। यह निजी निवेश को प्रभावित करता है और इस बात की आवश्यकता को उजागर करता है कि बजट से परे व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय को जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित करने और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए, भले ही चुनौतियाँ हों।”

ICRF की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने बजट के कर दरों और अनुपालन पर प्रभाव के बारे में अपनी राय दी। उन्होंने कहा, “कर दरें और अनुपालन सकारात्मक प्रवृत्तियों को दिखा रहे हैं, और आरबीआई से उच्च लाभांश ने कुछ वित्तीय स्थान प्रदान किया है। हालांकि, यह एक बार का लाभ है और भविष्य के बजट के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान का अनुपात और GDP के मुकाबले ब्याज भुगतान का अनुपात उच्च बना हुआ है, जो निरंतर वित्तीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।”

नायर ने निवेश की स्थिति पर भी चर्चा की, स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, “निवेश के मोर्चे पर, जबकि यह धारणा है कि निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है, वास्तविकता अधिक जटिल है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हो रहा है, हालांकि यह पिछले उत्साही कैपेक्स चक्रों की तुलना में अधिक संयमित और यथार्थवादी तरीके से हो रहा है। उपभोग कमजोर बना हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, जिसने पिछले वर्ष में संघर्ष किया है। एक अच्छा मानसून मौसम ग्रामीण मांग को बढ़ा सकता है, लेकिन यह अनिश्चित है।”

इस प्रकार, बजट 2024 ने विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें निवेश, उपभोक्ता मांग, और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 27, 2024